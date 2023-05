Les 50 pel·lícules i sèries que has de veure abans dels 25 anys

La llista completa de sèries i pel·lícules

American Graffitti (1973) - Filmin

Apollo 10½: A Space Age Adventure (2022) - Netflix

Arcane: League of Legends (2021) - Netflix

Autodefensa (2022) - Filmin

BoJack Horseman (2014) - Netflix

Brooklyn (2015) - Disney

Kalifat (2020) - Netflix

Chavalas (2021) - Rakuten TV

Columbus (2017) - Filmin

The Half Of It (2020) - Netflix

Corpus Christi (2019) - HBO Max, Filmin

Strappare lungo i bordi (2021) - Netflix

Stand By Me (1986) - Movistar, Filmin

El agua (2022)

The Tender Bar (2021) - Amazon Prime

La haine (1995)

El tiempo que te doy (2021) - Netflix

Frances Ha (2021) - Movistar, Filmin

Do The Right Thing (1989) - Filmin

Unsere Mütter, unsere Väter (2013)

Hollywood (2020) - Netflix

Invencible (2021) - Amazon Prime

Three Girls (2017) - RTVE

Lady Bird (2017) - SkyShowtime, Amazon Prime

Las leyes de la frontera (2021) - Netflix

Els dies que vindran (2017) - Filmin, Netflix

The Killing Fields (1986)

Martín (Hache) (1997) - FlixOlé

Mommy (2014) - Filmin

És impossible sortir-ne indiferent d'aquesta pel·lícula. En una Canadà fictícia, s'aprova una llei que permet que els pares incapaços de controlar els fills problemàtics els internin en un centre especial. Tot i això, Diane "Die" Despres, una mare vídua amb caràcter, decideix educar ella mateixa el seu fill adolescent Steve, que pateix ADHD i que pot arriar a resultar violent. Kyla, la veïna del davant de casa seva, ofereix la seva ajuda a Die. La relació entre tots tres es farà cada cop més estreta, sorgint preguntes sobre el misteri de la seva vida.



, sorgint preguntes sobre el misteri de la seva vida.

Moxie (2021) - Netflix

Moxie és una declaració d'intencions de la Generació Z i és un viu record per a totes aquelles altres generacions que van patir aquestes situacions a l'institut. És un crit de ràbia, canvi i esperança. Una visió diferent, des de la perspectiva de les dones, del pas per l'institut. Una mirada que evidencia les mancances de la indústria, ja que sembla una absoluta novetat quan només busca reflectir una realitat.



Malgrat la seva marcada essència nord-americana,de lai és un viu record per a totes aquelles altres generacions que van patir aquestes situacions a l'institut. És un crit de ràbia, canvi i esperança. Una visió diferent, des de la perspectiva de les dones, del pas per l'institut. Una mirada que evidencia les mancances de la indústria, ja que sembla una absoluta novetat quan només busca reflectir una realitat.

Druk (2020) - RTVE

Quatre professors d'institut s'embarquen en un experiment sociològic en què cada un haurà de mantenir la taxa d'alcohol al seu cos al mateix nivell, durant la seva vida diària, intentant demostrar així que poden millorar en tots els aspectes de la seva vida. Evidentment, tot això té les seves conseqüències. Thomas Vinterberg sobre l'alcohol, l'educació i la immaduresa.



Una obra meravellosa desobre l'alcohol, l'educació i la immaduresa.

Paquita Salas (2016) - Netflix

Una de les millors sèries espanyoles dels últims temps. La creació dels Javis, amb un Brays Efe estratosfèric, es mou entre una ficció esbojarrada i una faula moderna de l'amor lliure, la joventut, l'amistat i la reconstrucció d'una vida en constant pèrdua. Encara que sembli una interpretació molt profunda d'un guió de comèdia, cada capítol és una abraçada al cor, una sacsejada a l'ànima en forma de riure o de llàgrimes. És fàcil de consumir, és tendre, és suficientment complexa com per aplaudir els guions i, sobretot, és aire fresc per un sector espanyol que no sabia reinventar-se gaire.



suficientment complexa com per aplaudir els guions i, sobretot, és aire fresc per un sector espanyol que no sabia reinventar-se gaire.

Persépolis (2007)

Plácido (1961) - HBO, Movistar, FlixOlé

En una petita ciutat provinciana, a unes burgeses ocioses se'ls acudeix la idea d'organitzar una campanya nadalenca el lema de la qual és: "Assegui un pobre a la seva taula". La idea és senzilla i macabra: que e ls més necessitats comparteixin el sopar de la nit de Nadal amb famílies acomodades i gaudeixin de la calor i l'afecte que no tenen. Després d'aquesta premissa, Luis Garcia Berlanga regala a l'espectador una de les millors comèdies satíriques de la història del cine espanyol. Han passat més de 60 anys i els gags, les bromes i els acudits segueixen sent vigents.

¿Qué he hecho yo para merecer esto! (1984) - Netflix

Pedro Almodóvar, que amb el seu particular estil, ens presenta una família pobre i disfuncional de l'extraradi de Madrid. Un drama d'asfalt, un conte amb personatges pintorescs plens de vida, escrits sota la ploma prodigiosa del manxec. Feminista fins al moll de l'ós, aquesta pel·lícula és una crítica ferotge a un sistema que ha ofegat dones al llarg de les dècades a l'estat espanyol.



Obra mestra deque amb el seu particular estil, ens presenta una família pobre i disfuncional de l'extraradi de Madrid. Un drama d'asfalt, un conte amb personatges pintorescs plens de vida, escrits sota la ploma prodigiosa del manxec. Feminista fins al moll de l'ós, aquesta pel·lícula és una crítica ferotge a un sistema que ha ofegat dones al llarg de les dècades a l'estat espanyol.

Ready Player One (2018) - HBO, Movistar

Steven Spielberg i la seva distopia de videojocs situada l'any 2045 és un cant de sirena per a totes aquelles generacions que, d'una forma o una altra, sigui quina sigui la seva dècada, han estat influenciades pels videojocs. Carregada de referències a la cultura pop (sobretot a pel·lícules del director) i amb una combinació entre animació i actors reals, presenta una societat no molt llunyana. El futur dels videojocs, els universos virtuals i l'adolescència són els grans temes.

Salvador (2007) - Movistar, Filmin

El 2 de març del 1974, el jove anarquista Salvador Puig Antich, militant del Moviment Ibèric d'Alliberament, es va convertir en l'últim pres polític executat a Espanya mitjançant "garrot vil". Aquesta és la seva història i la dels intents desesperats de la família, companys i advocats per evitar la seva execució. Una pel·lícula necessària per no oblidar, per reivindicar la memòria i per ser conscients de tot allò que va commoure aquest país.



Una pel·lícula necessària per no oblidar, per reivindicar la memòria i per ser conscients de tot allò que va commoure aquest país.

Mississippi Burning (1989) - Movistar, Filmin

El 1964, en un poble del sud, on el racisme està profundament arrelat i el Ku Klux Klan reivindica violentament la supremacia blanca, tres activistes defensors dels drets humans desapareixen sense deixar rastre. Dos agents de l'FBI, de caràcters molt diferents, es faran càrrec de la investigació.



Encara que sembli mentida que això passés, encara que a molts els quedarà lluny i d'altres, potser, s'enfronten al racisme dia a dia des d'una altra perspectiva, aquesta pel·lícula posa molts desvergonyits al seu lloc.

Silicon Valley (2014) - HBO

Silicon Valley, la cuna de la tecnologia mundial. Un grup de genis de la informàtica i la programació descobreixen un algoritme que els pot dur a l'èxit absolut i convertir-los en milionaris. A partir d'aquesta premisa, la sèrie desenvolupa de manera excel·lent els personatges, però encara ho fa millor en les ironies, les sàtires i les crítiques a aquest sistema capitalista de milionaris tecnològics.



Meravellosa comèdia sobre. Un grup de genis de la informàtica i la programació descobreixen un algoritme que els pot dur a l'èxit absolut i convertir-los en milionaris. A partir d'aquesta premisa, la sèrie desenvolupa de manera excel·lent els personatges, però encara ho fa millor en les ironies, les sàtires i les crítiques a aquest sistema capitalista de milionaris tecnològics.

Straight Outta Compton (2015) - SkyShowtime, Movistar

A mitjans dels 80, el barri californià de Compton era un dels llocs més perillosos dels Estats Units. Quan un grup de joves van convertir les seves experiències vitals en una música brutalment sincera que es rebel·lava contra l'autoritat, van donar veu a una generació silenciada. Seguint la meteòrica trajectòria de N.W.A., la pel·lícula narra la història de com aquests nois van revolucionar per sempre la música i la cultura popular en explicar al món com era realment la vida al ghetto.



, la pel·lícula narra la història de com aquests nois van revolucionar per sempre la música i la cultura popular en explicar al món com era realment la vida al ghetto.

Booksmart (2019) - HBO, Movistar

Dues excel·lents estudiants i grans amigues, la vigília de la seva graduació del seu institut, de sobte s'adonen que podrien haver-se esforçat una mica menys a classe i haver-se divertit més. Així que decideixen fer alguna cosa per compensar tant estudi i tan poca diversió: recuperar els anys perduts en una nit boja. Olivia Wilde dirigeix una increïble història generacional que esdevindrà un clàssic instantani per als joves.



dirigeix una increïble història generacional que esdevindrà un clàssic instantani per als joves.

The Assistant (2021) - Filmin

Com un monstre que espera a cada cantonada de l'habitació. Un nom impronunciable per a tots aquells que treballen a la seva empresa. Harvey Weinstein és el malvat que s'amaga darrere del regne de foscor que ha construït al llarg de les dècades en aquesta notable pel·lícula dirigida per Kitty Green. És la primera mirada al moviment #MeToo des d'una perspectiva de ficció, il·luminant una magnífica, continguda i emotiva interpretació de Julia Garner.





The Get Down (2016) - Netflix

Harlem dels anys 70 i 80, en mig de la màxima voràgine musical del moment: la transició del funk a la creació del hip hop. És una sèrie de Baz Luhrmann (qui molts el coneixeran per dirigir El Gran Gatsby) i on es destaca la pèrdua de tabus, la imatge de la llibertat i la lluita constant pel lloc dels protagonistes en un món tan violent i hostil. Magnífica.



Una història d'amor entre dos adolescents en el barri marginal dedels anys 70 i 80, en mig de la màxima voràgine musical del moment: la transició del funk a la creació del hip hop. És una sèrie de de Leonardo DiCaprio ) i on es destaca la pèrdua de tabus, la imatge de la llibertat i la lluita constant pel lloc dels protagonistes en un món tan violent i hostil. Magnífica.

tick, tick... boom! (2021) - Netflix

Una de les majors sorpreses de l'any. Sense cap mena d'expectativa, aquest musical sobre la vida de jove adult de Jonathan Larson és un cant de vida, somnis i tristeses que t'engrapa el cor i t'abraça l'ànima. Amb un gran esperit teatral, el ja icònic Lin-Manuel Miranda dirigeix el seu primer film i es nota amb escreix. La banda sonora, exquisida, es nodreix de la trama i no apareix de manera independent pel mig de la història. Andrew Garfield fa un dels papers de la seva vida, on es deixa el cos i demostra els galons del seu talent. Eufòria teatral, homenatge a Larson, un record a què va significar Rent. Tot plegat, una meravella.

Promising Young Woman (2020) - Amazon Prime

Judgment at Nuremberg (1961) - Filmin

El 1948, tres anys després del final de la Segona Guerra Mundial (1939-1945), quatre jutges, còmplices de la política nazi d'esterilització i neteja ètnica, seran jutjats a Nuremberg. Reca sobre un jutge nord-americà retirat la important responsabilitat de presidir aquest judici contra els crims de guerra nazis.



Aquesta obra magnànima mereix l'atenció de tots aquells joves que volen entendre el passat, saber que no en tots els conflictes hi ha posicions tan polaritzades i que la justícia mereix.

We Are Who We Are (2020) - HBO, Filmin

Dos adolescents nord-americans arriben a la majoria d'edat mentre viuen en una base militar nord-americana a Itàlia. En aquest context, Luca Guadagnino dirigeix la que possiblement és la seva millor obra per la intenció amb què la construeix, per les vibres que reprodueix, pels seus personatges i pel pòsit que deixen les seves reflexions. Créixer és una mica dolorós, valent, obligatori. Madurar és un procés i en un context modern, pot ser un repte que et pot donar una nova vida o fer-te abraçar la mort.



Madurar és un procés i en un context modern, pot ser un repte que et pot donar una nova vida o fer-te abraçar la mort.

Years & Years (2019) - Movistar

Una de les sèries més crues, atrevides i diferencials de la dècada passada. Segueix la història d'una família britànica que viu els canvis que pateix el planeta a nivell cultural, polític i social. Com una distopia realista, la sèrie avança quinze anys en el temps situant l'espectador en una sèrie de situacions que podrien no ser mentida d'aquí a un període relatiu d'anys.



social. Com una distopia realista, la sèrie avança quinze anys en el temps situant l'espectador en una sèrie de situacions que podrien no ser mentida d'aquí a un període relatiu d'anys.

Kimi no na wa. (2016) - Apple TV

Dos adolescents descobreixen un dia que durant el son els seus cossos s'intercanvien i es comencen a comunicar per mitjà de notes. A mesura que aconsegueixen superar maldestrement un repte darrere l'altre, es va creant entre tots dos un vincle que a poc a poc es converteix en una mica més romàntic. La millor pel·lícula de la història del cinema japonès pel que fa a estètica és una meravella al voltant de l'amor sincer, de l'esperança juvenil i dels enllaços que es creen entre dues persones.

és una de les arts més completes per entendre el món. A vegades per fugir-ne o, simplement, entretenir-nos. Des de l'arribada de les plataformes, el consum ha variat de manera substancial,i una varietat immensa de catàlegs per perdre's en algoritmes o continguts per empassar de pressa. Ho revertirem.En aquest llistat. No gastarem esforços en recomanar a la gent que vegi des de clàssics moderns como altres tan mítiques como la filmografia sencera de. Farem el mateix amb les sèries, així que no espereu que apareguinHo donarem per fet, per mastegat.perquè tinguin una perspectiva més àmplia i diferent de les clàssiques llistes d'aquestes característiques. Amb espai per a la reflexió, però també a descobrir pel·lícules amagades que per als amants del cinema poden ser essencials i un públic generalista no hi arriba a caure si no els hi recomanen.La varietat és absoluta, entre ficcions televisives i cinema. A totes les plataformes, de tots els gèneres i de diferents èpoques.És la darrera nit de l'estiu del 1962, i els adolescents d'un petit poble de Califòrnia es volen divertir abans d'afrontar les seves responsabilitats com a adults. Així que tots surten aquella nit per beure, lligar, passejar-se amb cotxe, anar a la bolera o ballar una estona... Obra mestra de, creador de, amb què va representar els joves que van afrontar elUna aventura de l'era espacial ambientada en el context de la missió lunar Apol·lo, el 1969, i inspirada en la infància del director, creador de pel·lícules fantàstiques como la trilogia deAquest film animat és un cant a la família, la infantesa i la imaginació desenfrenada d'un nen.Procedent del videojoc de(només en beu per temàtica, no fa falta ni saber prémer les tecles del teclat per veure-la), aquesta sèrie d'animació desencadena una bateria impressionant d'elements que deixen atònit l'espectador. A part de ser altament atractiva, regala una història entretinguda, emotiva, amb una banda sonora que es queda gravada a l'oïda, i una animació d'altíssima categoria.Ho té tot. I és la millor nova sèrie del 2021.Una de les sèries espanyoles més polèmiques dels últims anys, mostra dues joves que fan, literalment, el que els rota. Són la, creadores, guionistes i protagonistes d'aquesta metaficció que barreja capítols de tota mena perquè esclatin a la cara dels espectadors. No són la representació de cap generació de joves, però són un retrat de molts dels pensaments de la seva. Des del, a la... Ho té tot.La sèrie d'animació -fora del gènere japonès- de més qualitat de l'última dècada. Entre la sàtira, el surrealisme, el drama i la comèdia negra, un còctel de sensacions que sacsejaran l'espectador des del primer capítol fins a l'últim. La vida, les penúries i les pors de l'actorestan deliciosament escrites i meravellosament executades. Si les aparences enganyen, amb BoJack la premissa es compleix a la perfecció.A través d'una jove irlandesa que aterra aals anys 50, aquesta meravellosa pel·lícula explora un dels dilemes més universals que pateixen tots els menors de 25 anys en algun moment de la seva vida. Independitzar-se, enamorar-se, fer nous amics i construir una nova vida... que es pot veure sacsejada pel retorn de les arrels familiars, del teu propi origen que mai marxa de la teva vida ni de la teva ànima.L'agentrep el bufa que es prepara un atemptat terrorista de caràcter islamista a Suècia. Alhora, la jovedescobreix un nou món gràcies al seu assistent estudiantil. Aquesta premissa mostra dues cares d'una mateixa moneda en una Suècia moderna, que afronta els problemes del, dues qüestions que, malauradament, van més lligades de la mà del que els agradaria a les societats democràtiques modernes.Ciutat de l'àrea metropolitana de. Barri de l'extrarradi, marcat pels immensos blocs de pisos, l'asfalt i les comunitats de veïns que es coneixen de tota la vida. En aquest ambient torna una jove que va voler fugir d'aquest entorn per construir una nova vida de glamur, feina d'èxit i, per què no, pretendre viure l'experiència que els seus orígens mai li haurien pogut brindar. Tornar, però, li farà obrir els ulls.Jin es troba atrapat a, Indiana, on el seu pare arquitecte està en coma. Allà coneix Casey una noia de 19 anys, bibliotecària i molt apassionada a l'arquitectura que es vol quedar a la ciutat amb la seva mare, una addicta que s'està recuperant, en lloc de perseguir els seus somnis. Davant això, què faries? Quedar-te en aquest entorn que t'ofego o fugir cap endavant?En aquesta versió moderna de la història de, una tímida estudiant anomenada Ellie ajuda un esportista de l'institut a intentar conquistar la noia de la qual tots dos estan enamorats., el resultat és més que satisfactori. Especialment mostrar un amor adolescent des d'una perspectiva madura.Narra la història de, de 20 anys, que experimenta una transformació espiritual mentre viu en un Centre de Detenció Juvenil., però això és impossible a causa dels seus antecedents penals. Quan és enviat a treballar a un taller de fusteria en una petita localitat, en arribar es fa passar per sacerdot i es fa càrrec accidentalment de la parròquia local. Amb aquest engany, el jove iniciarà el procés de guariment del poble i, a part, el seu. Una catarsi adolescent després de prendre tantes decisions errònies., dibuixant italià, dona vida i veu a aquesta meravellosa obra sobre una generació de joves adults que han descobert l'amor, les dificultats de la vida i la mort en una sintonia completament diferent de la dels seus pares. El seu subconscient és un armadillo i els seus diàlegs interns, un caos. En un format que trenca la quarta barrera, la sèrie regala una creativitat en l'immensa.Meravellosa pel·lícula de l'època dauradaque brilla per la seva essència infantil, però en cap cas paternalista.d'un petit poble es llancen a l'aventura, creient-se superherois, per trobar un altre menut que s'ha perdut pels voltants. En aquest viatge, tots ells gaudiran de l'amistat, dels problemes d'adonar-se que no seran nens per tota la vida i dels lligams que els uneixen.La millor òpera prima de tota la temporada, un relat costumista ple de detalls, de perles interpretatives, d'una cura quirúrgica per plasmar una de les històries més originals de la temporada. López Riera és capaç d'adaptar una faula popular del País Valencià i traslladar-la a una espècie d'empremta generacional que acompanya i arrossega les dones d'Oriola. És impressionant com salta entre el realisme i la màgia d'una manera tan elegant.és la sorpresa absoluta, en un paper impecable.Adaptació de les memòries de, que relata els anys d'infantesa i adolescència de l'escriptor, creix aa la recerca d'una figura paterna entre els clients del bar del seu oncle. Mostra l'experiència d'un jove des de la infantesa més vulnerable, amb un pare problemàtic però una mare protectora (a través del seu germà, la seva figura paterna real) i com el fet de créixer ens adona de les arrels que ens van formar.Després d'una nit de disturbis en un barri marginal dels afores de, tres amics adolescents,(un jueu, un àrab immigrant i un boxejador amateur negre, respectivament), són testimonis d'un fet, en què el seu amic Abdel resulta ferit per la policia. El deambular per la ciutat, la violència entre bandes i els conflictes amb la policia són les constants les 24 hores següents de la vida d'aquests joves.Magnífica, peculiar i sentidíssima història sobre una ruptura., productora, coguionista i protagonista al costat d', s'esquinça les vestidures per mostrar-nos el procés de la separació d'una dona (ella mateixa, és clar) de la seva parella. El format és espectacularment original, variant metratge entre moments del passat i el que està vivint en el moment actual. Primer són pocs minuts actuals i molts de temps enrere. A poc a poc, la catarsi funciona. O no?Una rondalla moderna sobre la joventut, l'amistat, l'ambició, la lleialtat i l'optimisme. Una meravella absoluta que no dura gairebé hora i mitja en quèrepresenta aquesta jove adulta que vol lluitar pels seus somnis però les circumstàncies de la vida urbana l'esclafen. Amigues que avancen a la vida, amors que no funcionen, mudances, supervivència.En un dels barris més humils dehi viuen diverses famílies de raça negra, alguns hispans, una parella de comerciants vietnamites i una família italoamericana que té una pizzeria.interpreta un noi que treballa de repartidor de pizzes, coneix bé els veïns i és testimoni privilegiat no només de la vida quotidiana del barri, sinó també de les tensions i el racisme d'alguns dels seus habitants. Un conte modern de la vida suburbana més cruel que afecta la joventut.Minisèrie de només tres episodis que mostra les vides de cinc joves alemanys en plena. S'allunya completament de tot allò que estem acostumats de Hollywood i mostra la crueltat del conflicte des d'una perspectiva tan poc mastegada com la de l'Alemanya que no era nazi. Tots cinc veuran com la crua realitat els colpejarà d'una manera tan abrupta que els seus destins seran completament dispars.responen en aquesta minisèrie a una de les majors preguntes que es fa l'ésser humà, aquest cop en referència al setè art: què hagués passat si...? Intenta construir una realitat paral·lela, on diverses persones uneixen força per trencar estereotips, barreres i prohibicions en una indústria tan prolífica., a estones infantil, la trama s'executa amb solvència i una elegància impostada.Una sèrie d'animació que ha marcat una època, ha revolucionat les ficcions televisives i ha esquarterat el gènere de superherois. Quanhereta superpoders amb 17 anys, es converteix en un dels superherois més grans de la Terra, juntament amb el pare. Tots els seus somnis anhelats des que era petit es fan realitat... fins que una qüestió ho posa tot de cap per avall., especialment pel seu llenguatge desinhibit i el seu target, el públic adolescent i juvenil.Basada en la història real de tres noies joves que van ser abusades sexualment i traficades per homes britànics d'origen pakistanès a, i del posterior fracàs de les autoritats per fer alguna cosa.per a tots aquells joves que donen per fets tots els privilegis que tenen a sobre de la taula. A més, per a les noies, és un crit salvatge de sororitat en una de les històries més crues que s'han relatat a la televisió sobre aquest tema en qüestió.La veu de tota una generació. Saoirse Ronan fa el paper de la seva vida interpretant a aquesta jove perduda, indecisa, espantada i il·lusionada per tenir un futur fora de la ciutat de Sacramento. El lligam amb la seva mare suposarà una catarsi per a totes aquelles joves i noies que es veuran reflectives amb les difícils relacions maternofilials que es poden arribar a construir en una etapa tan complicada com la dels 17 anys.Una història vertebrada a través de les peripècies d'un jove desencaixat, en una societat hostil i perduda, que acaba trobant refugi en un grup de lladres, desemparats i vividors que es passen la vida en una plaça de. Amb una ambientació envejable i un repartiment encapçalat per unaque furta tot protagonisme -i unincreïble-, Las leyes de la frontera esdevé una completa sorpresa en la qual es gaudeix cada minut.Una de les millors obres de la història del cinema català, mostra com dos joves adults de 29 i 30 anys veuen com la seva vida es trasbalsa quan tenen la notícia que ella està embarassada.Això els aboca a tot un seguit de decisions, discusions, moments de tendresa, d'amor i d'enfortiment de la seva relació que encara es fa més sentida si se sap quesón parella real i el seu embaràs és, precisament, real.Explica la història d'un corresponsal de guerra a, on coneix un jove nadiu que li serveix de guia i intèrpret. Elen caure el govern cambodjà, elses retiren del país, i tota la família del jove emigra a Amèrica del Nord excepte ell, que decideix quedar-se amb el periodista per seguir ajudant-lo. Tots dos viuen refugiats a l'ambaixada francesa, però quan els estrangers decideixen abandonar Cambodja, l'exèrcit revolucionari prohibeix sortir del país al noi...que tothom hauria de conèixer per la importància del periodisme, de la solidaritat i dels conflictes que es viuen al món.La crisi existencial dels joves es desenvolupa al llarg de diversos anys. Què faig amb la meva vida si no m'agrada res? I si no vull estudiar, què? Entenc les conseqüències de no fer-ho, perquè no em deixen?, viu totes aquestes cabòries amb una intensitat inusitada per algú de la seva edat. Però després de patir una sobredosi, és enviat amb el seu pare a Madrid. Enés un home enfadat amb tot i tothom. Tots dos es tornaran a trobar per discutir, discernir i debatre sobre tantes coses. Un film generacional.i en un còmic, aquesta producció francesa explica el relat d'una nena iraniana i comque acaba patint el seu país. Les dones són les primeres a veure's totalment perjudicades: restricció de drets, de vestimenta, i gairebé d'existència. A través de l'animació, un relat tan cruel i dur com el d'una jove expulsada del seu propi país es vesteix de cant a l'esperança i a la reivindicació feminista contra la barbàrie. És una reacció irada i furiosa , a estones divertida, a estones carregada de ràbia, però sempre brillant en les formes, d'una situació fastigosa que viuen -o han viscut- les dones al llarg de les dècades. Destrossa sense compassió la cultura de la violació instaurada en el nostre dia a dia, però sobretot en el cervell dels homes. Una cultura que accepta, permet i no castiga les agressions i els abusos sexuals contra les dones.[youtube]www.youtube.com/watch?v=7i5kiFDunk8[/youtube]

