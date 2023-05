Una dona pareix enmig d'una autopista amb l'ajuda d'un policia

It's a girl!! Dramatic video shows a #Florida deputy delivering a #baby on the shoulder of a highway. Read the story: https://t.co/CdrTgt19fm pic.twitter.com/Uj2fGXOkxl — The National Desk (@TND) May 2, 2023

Tant la mare com el nadó estan bé

Hi ha gent que pareix en llocs ben estranys. A vegades, per desig exprés seu. D'altres perquè és el lloc on trenquen aigües i no tenen temps de traslladar-se enlloc més. És el que li ha passat a una dona nord-americana mentre anava de camí a l'hospital després de sentir fortes contraccions. Estava amb el seu marit -que és qui conduïa- per60 a Plant City () quan va sentir que no podia més i va decidir parar el cotxe al voral i demanar ajuda.Van tenir la sort que un agent de policia, en Daniel Jones, que era per la zona va anar ràpidament al seu rescat. En veure que, va demanar la col·laboració dels Bombers i dels Serveis d'Emergència perquè es traslladessin fins a la zona. Però veient que trigaven molt i que el part s'avançava, va decidir assistir-lo ell mateix. Potser l'agent es va decidir per aquesta opció perquè, segons ha explicat el mateix cos de seguretat, va veure que el pare de la criatura estava tenint unFinalment, el part va transcórrer amb normalitat i el nadó va néixer sa i fort. No obstant això, quan va arribar el servei d'emergències tant la mare com la criatura van ser traslladats fins a un hospital pròxim per fer-los una exploració. "Estic extremadament orgullós de la ràpida reacció i també de la dedicació de l'agent Jones per servir la nostra comunitat en qualsevol circumstància", ha comentat l'agutzil del comtat, Chad Chronister, que també va apuntar que aquest

