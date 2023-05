Sánchez presenta Collboni com el seu ambaixador a Barcelona

Collboni defensa una Barcelona que "abraci" Espanya

Cos a cos amb Trias

El PSC té la maquinària a punt per a ladel 28-M. Quan falta tot just una setmana perquè arrenqui oficialment la cursa cap a, la plana major del partit, ambal capdavant, ha exhibit el seu suport al candidat socialista a l'alcaldia de Barcelona,, en un acte aquest dijous a la tarda al Fòrum, en què també hi ha participat l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs,. Hi havia de ser també, però el ple del Parlament ha impedit al primer secretari dels socialistes ser aquest vespre al Fòrum. El PSC se sap amb opcions d'aconseguir l'alcaldia de Barcelona -diverses enquestes dibuixen un escenari ajustat amb- i posaran tota la carn a la graella en els propers dies per mirar de decantar la balança, amb Sánchez amb un paper destacat.L'acte ha arrencat amb més de tres quarts d'hora de retard, a ritme d'All together now i en castellà. "El bo es fa esperar", ha dit Filo Cañete davant els centenars de persones que han esperat pacientment l'arribada de Sánchez. El president del govern espanyol, que ha estat l'encarregat de tancar el míting i ho ha fet presentant Collboni com el seu home a Barcelona, plaça fonamental per al PSOE a les municipals, descartat un bon resultat a Madrid. En aquest sentit, una "aliança" socialista entre Barcelona i el govern espanyol seria positiva per a Sánchez en el tram final de la legislatura. Per això, el president espanyol ha reivindicant l'obra de govern per propulsar Collboni cap a l'alcaldia. La, l'augment del salari mínim, la reforma de les pensions, les polítiques feministes, la llei de l'eutanàsia... Obra de govern que han utilitzat tant Sánchez com l'alcaldable del PSC com a exemple per començar a construir "el canvi" que arribarà a Barcelona, diuen, després del 28-M."Si tot el que hem fet ho hem fet amb unai una, què no podrem fer quan el vent bufi a favor?", s'ha preguntat el president espanyol enmig d'aplaudiments. Sánchez ha reivindicat les millores econòmiques i les polítiques del govern espanyol. "Ho estem fent i ho continuarem fent, i és el compromís que mantindrem els pròxims anys a Espanya, Catalunya i Barcelona", ha afirmat. El president espanyol ha defensat les polítiques contra l'emergència climàtica i ha garantit que el govern espanyol posarà "tots els instruments" per fer que l'habitatge sigui assequible. Bona part de la seva intervenció s'ha centrat a contraposar el model del PSOE amb el de la dreta i amb la resposta "neoliberal" a la crisi financera de 2008. "El futur dona la raó al progrés i situarà la dreta al lloc de sempre", ha dit, i ha emplaçat els ciutadans a sortir a votar el 28-M pensant en els interessos de "la majoria de la gent". "", ha afirmat.El candidat a Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que, tant a la capital catalana, com a les principals ciutats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. "És un clam, ho diuen els rumors i ho farem real", ha dit. Collboni ha rebutjat "les fronteres" i ha reivindicat que Barcelona ha d'abraçar els municipis metropolitans i tot Catalunya, i també Espanya. "Volem que Barcelona recuperi l'alegria i les ganes de projectar-se al món després de 12 anys de tristesa sense alcaldes socialistes", ha dit. Collboni ha destacat la feina feta per Salvador Illa i ha assegurat que fa "molta més feina" que Aragonès. "Està fent molt més com a cap de l'oposició que el president de la Generalitat", ha assegurat, i ha donat per fet que serà el proper president de Catalunya.Collboni ha defensat la feina feta pels socialistes a Barcelona al llarg de la història. "Ningú ha fet més per aquesta ciutat", ha dit, i. "Gràcies, ho han intentat, però adeu-siau, ara ve el PSC". El candidat del PSC ha situat l'habitatge i la seguretat com dos dels seus temes centrals de la campanya. "President, posi els Mossos!", ha etzibat. Els socialistes reclamen 600 agents més a la capital catalana per millorar la seguretat. I ha fet una petició a Sánchez: reunir-s'hi quan sigui alcalde per "construir l'agenda conjunta per a la Barcelona de 2030", ha dit. La Barcelona de Collboni ha de ser el principal motor de l'economia d'Espanya i "potenciar la cultura compartida, la capitalitat de la llengua castellana i catalana" i fer "de pont amb Iberoamèrica i amb els pobles germans de parla hispana". Citant Maragall, el candidat ha dit que "el que és bo per Barcelona és bo per Catalunya i el que és bo per Catalunya és bo per Espanya".L'alcaldable ha assegurat que els socialistes es "preocupen" dels problemes de la gent i ha defensat la feina feta per Sánchez per desinflamar el procés. "La Catalunya d'ara és la que sempre havíem defensat els socialistes", ha afirmat, i ha aprofitat per criticat Xavier Trias -a qui ha definit com el candidat del "partit de Puigdemont i de Borràs" per afirmar que les persones que cobrenal mes no arriben a final de mes. "Però on viu aquest home?", s'ha preguntat, enmig de xiulets del públic assistent a l'acte quan ha pronunciat el nom de Trias., i l'ha acusat d'amargar-se. "Amaga que és independentista", ha assegurat, i ha insistit a vincular-lo amb el partit de Puigdemont i Borràs. "A qui vol enganyar, als independentistes o als moderats? A tots dos no podrà enganyar-los", ha dit, i ha fet una crida a "passar pàgina de Colau", malgrat haver-hi governat els darrers vuit anys. "El canvi no vindrà de la mà de Puigdemont i Borràs, el risc serà tornar enrere no només a Barcelona, sinó a Catalunya", ha afirmat.L'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, ha reivindicat "l'ADN socialista" que situa "les persones" a l'eix de les polítiques, i ha agraït les mesures impulsades des del govern d'Espanya, que serviran als candidats socialistes per mirar de guanyar la confiança dels veïns dels seus municipis. L'alcaldessa de Sant Adrià ha excusat l'absència d'Illa, al ple del Parlament sobre la sequera. "Catalunya necessita un govern que col·labori, cooperi i no doni l'esquena als alcaldes", ha refermat. Cañete ha assegurat que a Barcelona li convé un govern socialista. "Si a Barcelona li va bé, a l'entorn li va bé", ha reblat, abans de donar pas a l'alcaldable Collboni.

