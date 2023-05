La Moncloa assegura que és el Govern qui no compleix amb Rodalies i descarta un traspàs integral

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, després d'assegurar que té la titularitat del servei des de 2010, i ha avisat que el traspàs integral "no és possible". Així de contundent s'ha expressat en una entrevista a Ràdio 4 d'aquest dijous després que aquest dimecres la Generalitat manifestés la seva intenció de fer una auditoria pròpia sobre les causes de l'avaria de l'R2 a Gavà (Barcelona), que provoca incidències en la circulació dels trens.La ministraque únicament són d'utilització intercomunitària" i ha insistit que les infraestructures ferroviàries formen part d'una xarxa estatal. Així mateix, ha acusat el Govern de "fer campanya" i l'ha instat perquè ratifiqui el contracte programa per establir tant les seves obligacions com a titular del servei com les de l'operador -Renfe-.. La Generalitat d'això mai parla i no explica a la ciutadania quines raons té per no signar-ho", ha retret Sánchez. En contraposició, la titular de Transports ha asseverat que el govern espanyol assumeix la seva responsabilitat amb Rodalies idesprés d'una dècada durant la qual, al seu judici, no es va fer. Tanmateix, Raquel Sánchez ha enaltit Rodalies com una xarxa fiable i ha valorat que gestionar el servei "des de Catalunya o des d'una administració més pròxima no garanteix un millor servei".A més a més, la ministra de Transports ha dit que no entén lasobre les causes de l'incendi en el quadre de senyalització de Gavà, que va provocar l'avaria i que restringeix la circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Barcelona. En aquesta línia, ha assegurat que el llamp al qual fa referència el Govern com a origen del foc és unai que quan tinguin la causa determinada l'explicaran, i ha garantit: "Es deu a un cas fortuït, que no és predictible i que no es deu tampoc a una falta d'inversió ".La ministra ha defensat queofert als usuaris afectats -als quals ha demanat disculpes- i ha subratllat que el Ministeri no escatimarà recursos per posar a la seva disposició tots els mitjans possibles. Finalment, s'ha reafirmat a situar l'horitzó temporal fins a la normalització del servei en unes tres setmanes, si bé ha confiat "que sigui abans".

