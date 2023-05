La Fiscalia descarta suspendre la causa contra Ponsatí i demana a Llarena que la citi a declarar

Lavol quecomparegui ala declarar. Per això, els fiscals de l'1-O han enviat un escrit al jutgeperquè torni a citar l'eurodiputada de Junts i no suspengui la causa, com demana la seva defensa. Llarena va donar cinc dies a les parts perquè es posicionessin, després que l'advocat Gonzalo Boye argumentés que, en cas de conflicte sobre la immunitat, s'ha de suspendre el procediment fins que les institucions europees -en aquest cas, el Parlament Europeu i el Tribunal General de la Unió Europea- prenguin una decisió. El ministeri fiscal ja ha dit la seva: res de suspendre i la causa per desobediència contra Ponsatí ha de tirar endavant amb la declaració indagatòria.En un escrit de sis pàgines, els fiscals del Suprem volen que el jutge citi a declarar Ponsatí en un dia que no tingui feina al Parlament Europeu, per tal de "compatibilitzar" els seus drets com a eurodiputada i les seves "obligacions processals" arran de la seva participació en l'1-O. Els fiscals, que signen l'escrit, recorden que la petició de suspensió de la causa que fa la defensa de Ponsatí es basa en una sentència del TJUE que tracta un cas sensiblement diferent del de l'eurodiputada de Junts, que quan va ser processada encara no era eurodiputada. "En la sentència del TJUE els fets i l'acció judicial contra l'eurodiputat italià es van iniciar quan ja era membre del Parlament Europeu", recorden els fiscals.Si Clara Ponsatí hagués estat elegida com a diputada delsense haver estat processada, la Fiscalia reconeix que hauria calgut demanar el suplicatori per poder tirar endavant el procediment contra ella, i aturar-la causa fins que l'Eurocambra prengués una decisió. "Això no és el que ha passat, i no es necessita ni suplicatori ni autorització del Parlament Europeu per continuar el procediment penal contra la processada", conclou el ministeri públic. Per això, afirmen que és "inadmissible i inaplicable" la petició de suspensió que fa la defensa de Ponsatí, pilotada per. Per tot plegat ,els fiscals de l'1-O demanat a Llarena que citi a declarar l'eurodiputada de Junts i no suspengui el procediment contra ella.Ponsatí està perseguida per un delicte de desobediència per l'1-O. Va tornar de l'exili al març i va ser detinguda i posada a disposició del jutge. Unes hores després, va ser alliberada sense mesures cautelars i des d'aleshores ha pogut moure's per Catalunya sense riscos. Segons ella, la detenció dels Mossos va ser "", perquè no es va tenir en compte la seva immunitat. El Suprem nega que això sigui així, perquè la immunitat de Ponsatí la protegeix per moure's per Europa i assistir als plens del Parlament Europeu, però no pas per ser detinguda en territori espanyol per tal de continuar el procediment judicial contra ella. Ponsatí ha demanat empara a l'Eurocambra, que encara no ha donat resposta, i també està en marxa la causa sobre la concessió del suplicatori contra ella,

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola