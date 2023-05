Atacs homòfobs contra una candidata d'a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig a. La Coordinadora de Polítiques LGTBI de la formació republicana ha denunciat una "campanya d'odi i assetjament" contra, número 12 de la llista dels republicans a la capital delSegons relata el partit, els insults a les xarxes socials s'han accentuat des de l'anunci de la seva incorporació a la candidatura de l'alcaldable, el passat 26 d'abril: "Ha rebut insults i atacs per la seva orientació sexual i la seva expressió de gènere", remarca ERC en un comunicat, que entén que aquest tipus de violència i assenyalament públic són "intolerables".També l'(OCH) ha condemnat els atacs a Sàiz a les xarxes socials i s'ha posat a disposició de la víctima. ERC, per la seva banda, alerta que a les portes d'unes eleccions municipals "on l'amenaça de la irrupció delals ajuntaments és una realitat" no es pot permetre la "banalització" del qüestionament de la diversitat sexual.

