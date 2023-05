El 68% dels catalans rebutja reduir les ajudes internacionals per la crisi d'Ucraïna

La cooperació internacional, desconeguda pels catalans

Mantenir lesi arribar aldestinat a fomentar elSón les postures que una àmplia majoria dels catalans mantenen enfront de lasorgida de la. En aquest escenari, dos de cada tres catalans (un 68%) creuen que el seuha de mantenir els recursos a la cooperació al desenvolupament, segons un estudi delpresentat aquest dijous al matí. L'enquesta també confirma que més de la meitat de la població dona suport a augmentar la cooperació al desenvolupament al 0,7%, tal com marca l'agenda global del 2030 i el Govern ha ratificat en el darrer consell executiu perquè es voti la seva aprovació al Parlament."Els resultats de l'enquesta són una resposta al discurs de primer els de casa", ha valorat, director del fons, que ha detallat quetal com s'ha fet a Ucraïna. Segons la mostra, una àmplia majoria de catalans estan a favor de l'obertura de vies legals i segures per a persones refugiades. A escala local, un 72% dels enquestats creu que els ajuntaments han d'oferir el mateix suport que s'ha donat als ciutadans ucraïnesos.Segons la mostra, realitzada a 1185 persones majors d'edat i de grups representatius, la majoria de catalans reclamen quegaranteixi elper les persones forçades a migrar. A Catalunya, la migració es concep com una situació forçada per la violència:. Tant les xifres d'acolliment com les de percepció forçosa de la migració són similars a les publicades el 2021 , encara amb les restriccions de la pandèmia.Aquesta setmana el Govern ha aprovat elperquè el 2030 es destini un 0,7% del pressupost a la cooperació pel desenvolupament, com marca. Els resultats de l'estudi del fons assenyalen que només un 28% de la població té coneixement de les mesures que implica i de l'horitzó que planteja. En tot cas, la majoria de catalans (un 55%) estan a favor d'augmentar els recursos destinats a assolir l'objectiu.El desconeixement de les accions de les institucions en relació amb la cooperació també es fa palès a nivell local. La majoria d'enquestats valoren positivament que els Ajuntaments reservin recursos per laperò un 64% no sap si el nivell d'ajudes és suficient i la meitat desconeix side laen cooperació dels darrers anys ha augmentat o s'ha reduït.En relació amb si les ajudes han d'anar acompanyades perper part dels països beneficiats, el consens és que s'ha d'exigir el respecte pels. Tres quarts dels catalans consideren que la manca de garanties en el respecte als drets humans té un impacte directe en el desenvolupament del país.El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una associació de caire municipalista especialitzada en el desenvolupament. Fa 37 anys que té activitat i té presència en 300. Pretenen sensibilitzar la ciutadania respecte a lesi recollir dades per poder explicar la realitat del món a Catalunya i la posició que prenen els ciutadans catalans.

