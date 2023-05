Netflix estrena una nova sèrie sobre els Bridgerton: és una preqüela de la reina Carlota

Una de les actrius més importants de la sèrie la va abandonar el 2023

Els fans delsestan d'enhorabona aquest dijous:lligada a l'univers victorià creat per l'escriptorai que abordarà la vida juvenil d'un dels personatges més carismàtics de la història principal. La plataforma presenta aquest dijous 4 de maigun spin-off dels Bridgerton sobre la Reina Carlota (interpretada a l'original per) en la seva vida de jove.donarà vida a la monarca Carlota i explicarà el seu ascens al tron, el seu matrimoni amb el rei Jordi i com la seva arribada a la corona provoca un canvi social. Aquest spin-off, dirigit i escrit per(una de les responsables de la mítica sèrie), intentarà connectar amb la trama principal a través del personatge de la reina. Ara per ara, les crítiques generals són molt positives. Des de Netflix esperen que la trama tingui molt bona rebuda.Les dues cares més visibles que van fer saltar a la fama la sèriede Netflix ja no tornaran més a la ficció televisiva., coneguda com a Daphne Bridgerton, va tancar aquest gener de 2023 la seva etapa amb la multinacional després de complir el seu contracte i, tal com va fer el seu company de repartiment durant la primera temporada,, va decidir no renovar.un nou contracte, ara que està en marxa la tercera entrega de capítols de la sèrie britànica, però Dynevor ha decidit que vol "centrar-se en altes projectes".signat per a una segona temporada, però l'impacte mundial que va tenir la sèrie va obligar Netflix a fer moviments d'última hora. El conegut com El Duc va renegar, de molt males maneres, de la ficció televisiva que ell mateix havia protagonitzat i va marxar a fer altres produccions.encara que només fos per un paper secundari.

