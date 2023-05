Sancionen McDonald's per tenir dos nens de 10 anys treballant sense sou

Escàndol laboral als. El Departament dedel país nord-americà ha multatper tenir dos nens de 10 anys treballant sense cap mena de remuneració econòmica i, de vegades, fins a les dues de la matinada. És una de les més de 300 infraccions que s'han detectat en tres franquícies de la multinacional del menjar ràpid.En concret, aquests fets han passat a la ciutat de, a l'estat de, i l'empresa ha estat sancionada amb 212.544 dòlars -el que serien uns 192.000 euros-. En total, casos similars han passat fins a 305 vegades a tot el país, amb menors d'edat que feien més hores de les permeses i tasques prohibides per a la seva edat.I és que al país nord-americà, la llei permet que els menors d'edat treballin, però si tenen menys deno poden treballar en la majoria d'indústries ni poden fer més de tres hores de feina en dia escolar fins que no superin els. A més, fins alsno es poden fer tasques que comportin un perill.Precisament per tot això, es considera que dos nens de 10 anys i altres 300 casos similars no poden treballar en una cuina plena de. En total, les tres franquícies multades gestionen un total de 62 locals als estats de. Allà, els infants treballaven més de tres hores al dia, per sobre del permès, i amb horaris que començaven abans i acabaven més tard.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor