Un turista xinès demanda l'hotel on dormia en trobar-se un cadàver sota el llit

Fet surrealista el que ha viscut un turista xinès al. L'home ha demandat i ha sol·licitat unaa l'hotel en què descansava després que, en aixecar-se d'una bona becaina de tres hores només arribar a l'allotjament, descobrís que havia dormit amb unsota el seu llit. La història comença amb el turista demanant un canvi d'habitació per una forta olor d'origen desconegut.L'hotel assegurava que era causat per unade sota, però un dia després la policia local va contactar amb l'home per informar-lo que en el primer habitacle en què va dormir van trobar un cadàver. Davant els fets, el turista va demanar la indemnització pelpatit i perquè s'havia alterat el seu pla de. A més, assegura que des de llavors no pot agafar el son.Darrere del succés hi hauria un. Les autoritats del país han detingut a uns 1.300 quilòmetres de distància de l'hotel un sospitós vinculat amb el cadàver de l'habitació. Per ara, no han transcendit més detalls de la motivació deli el cas es troba sotapolicial.

