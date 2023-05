Nou xoc entre veïnatge i Ajuntament pels búnquers: els turistes se salten la tanca i continuen els botellots

El 2020 l'Ajuntament ja anunciava el pla per tancar l'espai

Divisió entre el veïnatge

"Volem descansar i tenir una vida digna", deia, exhaust, un veí del Carmel en declaracions a TV3 la primera nit que l'Ajuntament de Barcelona barrava l'accés a les bateries antiaèries del Turó de la Rovira -conegudes popularment com aamb una immensa tanca de dos metres. I és que tot i la tardana solució, criticada per una part considerable de les veïnes,No tan massius com abans de la mesura, però suficients per destorbar, un cop més, la pau d'algunes persones que viuen a la zona.En els últims mesos la situació s'ha anat de mare. Les bateries antiaèries s'havien convertit en un veritable parc temàtic de la música.aprofitant la posta de sol en aquest espai natural. Desplegaven els seus aparells i feien sessions de més d'una hora que s'allargaven quan ells marxaven. Els veïns i veïnes feia més de 10 anys que ho denunciaven i ara els hi esclatava a la cara a través de xarxes socials comamb vídeos que es feien virals. Els i les turistes s'ho deien uns a altres: "Has d'anar als búnquers, és espectacular".El veïnatge, fart, posava el crit al cel cada vegada. "No pot ser més clar. Mana la impunitat. I l'Ajuntament ho sap. Però aquí sembla que s'hi val tot, i som al març!", explicava aun dels veïns indignats, que ja patia per si es descontrolava la situació a l'estiu. El 2020 el consistori liderat per Ada Colau ja va anunciar un pla per tancar l'espai de memòria. Això sí, ho feia coneixent de primera mà el descontentament d'una part dels veïns i veïnes, que temien que aquest fos el primer pas per haver de pagar entrada i que casa seva s'acabés convertint en un nouPer pressionar el consistori, eper exigir mesures dràstiques per frenar la massificació. El Carmel va esclatar contra el que van titllar d'"invasió turística" i va col·lapsar el carrer a començaments de la setmana passada. Entre les reclamacions,. Abans de tirar endavant el seu pla inicial, l'Ajuntament va desplegar contingents policials a la zona, però només van aconseguir fer pessigolles a les visitants. Quan marxaven els agents, tornava la gentada i, amb ella, la festa.Malgrat tot, el consistori de Colau va tirar pel dret i amb l'argument de "preservar el descans del veïnatge i les", va alçar la immensa tanca, una mesura que ja s'aplica en altres parts de la ciutat, com ara zones enjardinades i parcs públics, i que als búnquers és vigent des d'aquest dimarts . Ara, les bateries antiaèries tanquen portes a les 19:30 del vespre a l'estiu i a les 17:30 a l'hivern. El tancament, però, permet mantenir els accessos des dels diferents fronts del Turó de la Rovira. També s’ha creat un recorregut extern a la nova tanca que enllaça amb aquests accessos, consolidant així un anell de connexió des de fora de la tanca. Aquest itinerari exterior està sempre obert, de manera independent als horaris de tancament de l’interior de l’àmbit.En aquestes dues nits,a la zona, que ha multat totes aquelles persones que, malgrat tot, saltaven la tanca. Alguns i algunes turistes explicaven als mitjans que hi continuen anant perquè desconeixen que està prohibit passar-hi. Els veïns i veïnes, però, no es cansen de denunciar que la vigilància per part de la Guàrdia Urbana () no funciona i que, quan marxen, la gent continua fent botellots a l'espai de memòria històrica. D'altres, directament, relaten, decideixen fer la festa a l'exterior del recinte. Una activitat que també pertorba el descans de les persones que hi viuen a prop.Una veïna contrària al tancament explicava a Betevé dimecres que tancar "no és bo per a ningú" i lamentava que tot plegat es tractava d'una. D'altres, però, defensen que “la mesura està molt bé perquè necessitem descans”. La regidora d’Horta-Guinardó,, va fer visita matinal a l’espai l'endemà de la primera nit del tancament i va assegurar que la jornada havia transcorregut amb "normalitat". No obstant això, la regidora sí que va reconèixer que alguns i algunes turistes s'havien quedat a la zona, però va afirmar que no hi havia hagut festes ni alcohol:, va sentenciar. Els veïns i veïnes, mentrestant, ironitzen amb les seves paraules: "Sí, sí, és un èxit".El districte ara remarca que el tancamentperquè “només amb el tancament no aconseguirem fer el canvi de cultura”. Per això, apunten, que han decidit mantenir un "fort" dispositiu policial per aconseguir un. Alarcón ha assegurat que ara el que fan és "governar" per aconseguir que deixi de ser l’espai de les festes il·legals i les botellades i passi a ser un espai per recuperar la memòria històrica de Barcelona. Una part del veïnatge, però, no hi està gens d'acord i

