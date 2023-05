El gran canvi de Bizum que molt pocs usuaris podran fer servir a partir d'ara

Quina novetat instal·larà Bizum i a quin banc?

és una de les formes de pagament digital més utilitzades de tot l'estat espanyol.fan servir aquest mètode, sorgit de la col·laboració de 34 entitats bancàries espanyoles per poder uniformar un sistema de pagament instantani i digital. És molt habitual per fer-lo servir entre familiars, amics o clients amb diversos locals per la seva facilitat.a escala social, però també en el comercial: més deel fan servir.Per això mateix,i habilitats que estaran disponibles. Ara bé, aquest canvi substancialen concret que opera a l'estat espanyol i a Catalunya. Els altres 33 encara hauran d'esperar per a poder fer-la servir, en el cas que Bizum els integri aquesta funció.El sistema de pagament permetrà,, que els usuaris que fan compres online puguin fer-ho en un sol clic. Sense passar per confirmacions ni diversos passos a l'hora de comprar.incorporarà un servei de registre electrònic que permetrà la identificació dels usuaris particulars del sistema i així poder pagar en botigues o establiments que estiguin adherits al mètode de pagament.podran dur a terme aquesta nova funció. Per a poder-ho fer caldrà donar-se d'alta a l'aplicació del banc. Des d'allà es podrà consultar les botigues que estan disponibles per escollir on comprar en un sol clic.Bizum encara no ha facilitat una data concreta per a aquestes, però tots ho incorporaran de manera progressiva.

