Un ciclista golpea un taxi porque "casi lo tira"



📹 Barcelona pic.twitter.com/C7qV8JjSJb — SocialDrive (@SocialDrive_es) May 3, 2023

Elde la ciutat degenera estrès a tots els conductors, siguin de cotxe, de motos o de bicicletes. N'hi ha, però, que s'excedeixen i deixen escenes surrealistes en ple carrer de la capital catalana. És el que ha passat entre un ciclista i un taxista a tocar de l'edifici modernista delTal com es pot veure a les imatges difoses per SocialDrive, uncomença a colpejar de manera molt agressiva, a cops de puny, la porta d'un. Davant això, el conductor reacciona sortint del vehicle amb un objecte similar a una vara de metall, amb la qualel ciclista i l'acaba apartant del vehicle, fins a la vorera del carrer.Laera perquè el ciclista considerava que el taxista havia fet una maniobra que gairebé el tira a terra, mentre que el conductor defensava que la culpa era del ciclista. Els fets han ocorregut a la cruïlla entre el carreri, per fortuna, s'han quedat només en una anècdota.

