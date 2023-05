Quina és la diferència entre el vot nul i el vot en blanc?

El vot vàlid

El vot en blanc o el vot nul

Quan es considera un vot nul

els habitants dels 947 municipis catalans estan convocats a les urnes per escollir qui governarà cadascun dels ajuntaments del país., que se celebren cada quatre anys, són les que tenen més incidència en el dia a dia, perquè serveixen per triar els representants -batlles i regidors- que tindran la responsabilitat d'adoptar les polítiques més vinculades a la ciutadania. Per això mateix, la importància del vot serà fonamental en els comicis.des que es requereix per anar a votar, quines són les dates per demanar el vot per correu o quin tipus de vots es poden introduir a l'urna., quan no ho és, quan és vot en blanc o ho és nul.Els vots en unes eleccionsPer aconseguir la primera circumstància, cal dipositar el vot a l'urna amb les exigències legals que això implica. Com el vot s'introdueix en un sobre, per mantenir la privacitat, es decidirà si és vàlid o nul un cop comenci el recompte. És feina del president i dels vocals de la mesa els que ho decidiran, tal com recorda el, es considera així aquells vots que són vàlids en unes circumstàncies molt concretes: aquells sobres que no contenen cap papereta o aquells que han emès el vot en favor d'una candidatura que és legalment retirada.en el cas que s'introdueixi papereta, però no es marqui cap candidatura es considerarà nul, no en blanc., però, introduir la papereta sense marcar cap candidat sí que es considerarà vot en blanc.són aquells vots que no són vàlids, queTampoc a les dades de participació. En els municipis majors de 250 habitants, deixar una papereta sense cap candidatura marcada serà considerada vot nul. Tots els sobres alterats, amb objectes o paperetes que no són oficials, amb guixades, marcatges on no toca i altres circumstàncies es consideraran nuls.

