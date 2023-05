L'atur baixa gairebé un 3% a l'abril i arriba a mínims des de la crisi del 2008

El millor abril de la història de la Seguretat Social

a l'abril (-2,73% respecte a març), després de reduir-se un -0,85% el mes anterior, i el nombre total d'aturats s'ha situat en els 338.795. Segons ha informat aquest dijous el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, l'atur ha descendit en 25.903 persones respecte a abril de fa un any (-7,1%) al país. Unes xifres que arribenEn el conjunt d', el nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupacióa l'abril (-2,58%) respecte al mes anterior, fins a un total de 2,79 milions. A més a més, la Seguretat Social ha guanyat una mitjana de 238.436a l'abril respecte al mes anterior (+1,17%),i el segon increment més gran en qualsevol mes des que hi ha registres, només superat per juliol de 2005.Aquest fort augment de l'ocupació, que s'ha vist impulsat pel guany de gairebé 120.000 ocupacions en el sector de l'hostaleria per, ha situat el nombre total de cotitzadors a la Seguretat Social en valors mitjans en 20.614.989 persones, "la xifra més alta en la sèrie", segons ha ressaltat el Departament que dirigeix. Així, en l'últim any, la Seguretat Social ha guanyat 595.908 afiliats en valors mitjans, amb un creixement interanual del 2,98%, taxa superior a la registrada al març (+2,73%).En termes desestacionalitzats, el nombre de cotitzadors ha encadenat a l'abril el seudesprés de sumar el sistema 128.824 ocupats respecte a març (+0,6%), també el seu millor abril de la història, fins a un total de 20.661.195 afiliats, superant així, per primera vegada, la barrera dels 20,6 milions de cotitzadors.En línia amb l'avançat dimecres per la vicepresidenta primera del govern espanyol,, l'afiliació tanca un primer quadrimestre de rècord, amb una pujada històrica de l'ocupació de 420.301 afiliats en la sèrie desestacionalitzada. El Ministeri ha subratllat a més a més que el nivell actual d'afiliació supera en gairebé 1,2 milions a l'existent abans de l'inici de la pandèmia, el febrer de 2020.

