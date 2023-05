Tercera jornada de problemes a l'R2 Sud: sense horaris i amb dos trens per hora

📢INFO



🚆R2 Sud: 2 trens per hora i sentit



🚆Regionals Sud: 1 tren per hora i sentit paren a totes les estacions excepte Garraf, Platja de Castelldefels, Viladecans, El Prat i Bellvitge



🚆R11: para a totes les estacions entre Granollers C i Barcelona



Autobusos alternatius de Renfe

No va ser un llamp

La normalitat no tornarà en setmanes

Nou matí de problemes i complicacions a la xarxa de, concretament a la línia, que des de dimarts funciona amb irregularitat.per culpa de l'incendi que va afectar un quadre de senyals a l'estació de Gavà. Aquest fet ha provocat el xoc entre Adif i el Govern de la Generalitat , que ha rebutjat les explicacions de l'entitat ferroviària, que assegurava que un llamp havia provocat les flames. Segons l'executiu català, no en va caure cap dilluns al vespre en aquella zona.: no s'està complint la freqüència de tres trens que havia promès Renfe per aquest dijous al matí, tal com ha demostrat RAC1. Ede diferència entre l'un i l'altre. Dos més han passat en direcció Sant Vicenç de Calders. A partir de les 7 del matí, mateixa situació en totes dues direccions.Aquest dijous ha entrat en servei el dispositiu de busos de reforç habilitat per Renfe per compensar la falta de trens a l’R2 Sud arran de la incidència al sistema de senyalització. Poc abans de les 6.30 h,esperaven els passatgers a Castelldefels per dur-los a l’estació de Sants de Barcelona.Tot i que la previsió era fer expedicions cada 30 minuts,. L’últim bus ha sortit passades les 8.30h.Un informe delal qual ha tingut accés Nació demostra que el passat dilluns 1 de maig no va caure cap llamp al Baix Llobregat que pogués provocar l'incident."Segons dades de la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques atmosfèriques, les tempestes de l'1 de maig de 2023 van produir llamps núvol-terra al Vallès Occidental, Maresme i Nord del Barcelonès, però no van afectar el Baix Llobregat i, per tant, no es van detectar llamps als municipis de Gavà ni dels voltants durant aquest dia", assegura l'informe elaborat pel Meteocat.La incidència és "greu" i la circulació de trens no tornarà a recuperar la normalitat fins d'aquíva explicar dimarts el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports,"És de les pitjors incidències que pots tenir: et deixa a cegues en el control de trens i la seguretat", va reconèixer dimarts Flores, en una atenció als mitjans des de l'estació de Sants.En aquest sentit, va anunciar que "la millora serà progressiva".per pal·liar els efectes de l'avaria.

