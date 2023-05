Capten com una estrella engoleix un planeta, el destí final de la Terra

Un equip d'astrònoms de l', lai altres centres dels Estats Units ha observat per primera vegada com una estrella s'empassa un planeta, un destí que patirà la Terra d'aquí a 5.000 milions d'anys, segons una investigació publicada a la revistaQuan una estrella es queda sense combustible, s'infla fins a assolir un milió de vegades la seva mida original, engolint qualsevol matèria, planetes inclosos, que troba al seu pas. Els científics han observat indicis d'estrelles just abans i poc després de l'acte de consumir planetes sencers, peròLa desaparició planetària sembla haver tingut lloc a la nostra mateixa galàxia, a 12.000 anys llum de distància, prop de la. Allà, els astrònoms van observar un esclat d'una estrella que es va fer més de 100 vegades més brillant en només 10 dies, abans d'esvair-se ràpidament. Curiosament, a aquest centelleig de llum blanca li va seguir un senyal més fred i durador i van deduir que la combinació només es podia deure a un esdeveniment:"Estàvem veient la fase final de l'engoliment", afirma en un comunicat l'autor principal,, investigador postdoctoral de l'Institut Kavli d'Astrofísica i Recerca Espacial del MIT. Els científics estimen que, probablement, el planeta que va desaparèixer era un món calent de laque es va acostar en espiral, arrossegat per l'atmosfera de l'estrella moribunda i, finalment, pel nucli.La Terra correrà la mateixa sort, encara que no serà fins d'aquí a 5.000 milions d'anys, quan s'espera que el Sol es consumeixi i cremi els planetes interiors del sistema solar. "", afirma l'astrònom. Si alguna altra civilització ens estigués observant des de 10.000 anys llum de distància mentre el sol engoleix la Terra, veurien com aquest brilla de sobte en expulsar una mica de material, després forma pols al seu voltant, abans de tornar a ser allò que era.

