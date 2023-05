La millor pizzeria d'Europa és a Barcelona, segons una prestigiosa llista italiana

Barcelona té la millor pizzeria d'Europa -fora d'Itàlia-, segons la prestigiosa llista italiana "". Així s'ha anunciat aquest dimecres, quan el restaurant, dels cuiners, han escalat fins a la primera posició, superant la pizzeriadei lade. Els reconeixements no acaben aquí, ja que la pizzeria de la capital catalana també ha estat reconeguda per les seves pràctiques sostenibles amb el, així com per elaborar laAmb dos establiments a Barcelona, un al, al barri de Gràcia; i un altre al, a l'Eixample, han creat una pizza amb salsa de tomàquets xerri guisats, mozzarella i salsa holandesa d'alfàbrega que ha delectat els jutges. I, ara, a tothom que s'hi vulgui apropar.Va ser elel que va unir als dos propietaris. El Rafa va abandonar la carrera de veterinària a Itàlia per fer el salt a la cuina, passant també pel(1 estrella Michelin) i el. El Jorge, al seu torn, és un madrileny que fa anys que va arribar a Barcelona per fer carrera darrere els fogons. Abans, va passar pel restaurant(2 estrelles Michelin).

