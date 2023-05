Brussel·les planteja endurir les penes per malversació

Dubtes sobre la reforma del delicte deimpulsada pel. La Comissió Europea ha proposat aquest dimecres una nova directiva per harmonitzar les penes dels delictes de corrupció als estats membre de la Unió Europea. Brussel·les vol fixar una pena màxima d'almenys cinc anys de presó, cosa que posaria en dubte la modificació legislativa impulsada perfa menys de mig any, que situa el tipus atenuat de la malversació -si no hi ha lucre personal o de tercers- en una forquilla de penes d'entre un i quatre anys de presó.La proposta de l'executiu comunitari passarà ara ali després ali en tota aquesta tramitació es podria modificar. Fonts de la Moncloa relativitzen l'impacte d'aquest plantejament de Brussel·les i asseguren que són "" propis d'una normativa que pretén igualar lleis de diversos països. Ara bé, arribat el cas, si la directiva no canvia durant la tramitació legislativa, que serà llarga, el govern espanyol hauria d'adaptar la pena a la petició europea, i la malversació atenuada passaria a estar castigada amb una pena de fins a cinc anys de presó. "Qualsevol canvi serà mínim", indiquen fonts consultades perBrussel·les vol harmonitzar tant les penes com la definició dels delictes relacionats amb la corrupció, i incloure-hi els delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, abús de funcions, blanqueig de capitals, obstrucció a la justícia i enriquiment il·lícit. La proposta de la Comissió defineix la malversació com "l'assignació, desemborsament, apropiació o ús per a un funcionari públic de béns de l'administració dels quals li ha estat designada directament o indirectament en contra de la finalitat per la qual estaven destinats". L'executiu europeu no diferencia entre malversació, però fonts de Moncloa asseguren que en aquest àmbit la directiva encaixa en la reforma de l'any passat.Els serveis jurídics del govern espanyol estan estudiant la proposta. D'acord amb el plantejament de la Comissió, la, castigada amb penes de fins a 12 anys de presó i que afecta alguns dirigents independentistes, quedaria igual. Els canvis s'haurien d'aplicar en els dos tipus atenuats, que es van crear ara fa uns mesos amb la reforma del codi penal del PSOE i ERC. En aquests dos casos, les penes màximes haurien d'augmentar fins als cinc anys com a mínim. En tot cas, la proposta encara no és definitiva, i ara comença una llarga tramitació legislativa, en què els ministres de justícia dels estats membre s'hauran de posicionar i s'haurà de votar al Parlament Europeu.

