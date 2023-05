Si tens una crisi amb la teva parella, la UOC et busca per participar en un estudi

❤️‍🩹 La UOC busca parelles en conflicte per participar en un estudi amb una #teràpia innovadora!



💌 El mètode se centra en l'escriptura de cartes entre la parella perquè puguin definir un futur compartit.



👀🔗 T'expliquem com funciona: https://t.co/zSUsS2SNB9 pic.twitter.com/8Mjt24bHfs — UOC News (@UOCNews) May 3, 2023

Laha iniciat la cerca deper realitzar un estudi amb una teràpia innovadora basada en l'escriptura de cartes telemàtiques i així "poder definir un futur compartit", segons ha explicat el professor en Psicologia. L'investigador ha assegurat que "tenir relacions personals sanes, especialment en l'àmbit de la parella, és essencial pel benestar emocional i, en cas de ser insatisfactòries, poden afectar seriosament la salut, tant mental com física de les persones que conformen la relació".Les darreres dades de l'assenyalen un augment del 13% els divorcis a Espanya el 2021. Montesano ha recordat que més de. Donades les circumstàncies, l'estudi pretén millorar el benestar personal i la relació entre les parelles a partir de cartes, que compleix amb la funció d'"una revisió de l'enllaç amb l'altra persona i orientar-lo on la parella ho desitgi", ha equiparat el promotor de la investigació."Hi ha factors que incrementen la necessitat d'aquestesen la nostra societat, com és l'augment de la consciència feminista, el qual ha fet que moltes dones en relacions heterosexuals aguantin menys situacions que abans i que els homes estiguin poc habituats o despistats en la seva responsabilitat relacional en la parella" ha comentat Montesano.La investigació s'està duent a terme mitjançant un assaig clínic aleatori i una anàlisi qualitativa de les cartes, enfocat a les, sigui quin sigui el seu tipus de situació. Les parelles poden ser de qualsevol mena -heterosexuals, homosexuals, trans, poliamoroses-, però han de complir amb dos requisits: ser majors d'edat i haver conviscut mínim durant un any."Un dels punts de partida és que la teràpia propicia el pensament en l'altra persona de la parella, a diferència de l'que es basa en l'èxit individual de la persona i obtenir coses per un mateix: ser feliç, tenir bon sexe... aquest individualisme genera molts problemes" ha assegurat l'altre líder del projecte, Kevser Çakmak.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor