Descobreixen per què es veu «la llum al final del túnel» just abans de morir

La mort i l'existència o no de quelcom després d'aquesta és el gran misteri que lleva la son a la humanitat. El desconeixement i la por emboliquen de misticisme la darrera etapa de la vida i existeixen múltiples i diversos testimonis que asseguren saber com és el moment de dir adeu. "", hi ha qui assegura. Altres persones que han fregat la mort descriuende tota mena. Si bé, ara, un grup d'investigadors de la, als Estats Units, han trobat la resposta.En un estudi publicat a la revista especialitzada, expliquen que aquest conjunt d'experiències responen al tipus de senyals que emet el cervell de les persones moribundes amb la pèrdua d'oxigen després d'una aturada cardíaca. L'equip encapçalat perha detectat senyals molt semblants als d'en quatre pacients en coma i monitorats per un encefalograma abans i després de la mort.Després de morir, dos van mostrar un increment de l'activitat cardíaca i de les ones gamma, relacionades amb la consciència, el focus atencional i la gestió de la memòria. Tot, a la, relacionada amb els, lesi els. Els altres dos, però, no van mostrar aquests senyals, pel qual l'estudi és cautelós a l'hora de redactar les conclusions.

