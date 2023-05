El Niño pot disparar l'escalfament global aquest estiu

WMO Update: Prepare for #ElNiño

We just had the 8 warmest years on record despite cooling La Niña for 3 straight years.

An El Niño event will most likely lead to a new spike in global heating and increase the chance of breaking temperature records.

🔗https://t.co/XfRP2Ca9k4 pic.twitter.com/o5tetawmDG — World Meteorological Organization (@WMO) May 3, 2023

Cada vegada està més a prop, un fenomen meteorològic que acostuma a fer pujar les temperatures. Segons ha comunicat aquest dimecres l'Organització Mundial de la Meteorologia (OMM) de l'ONU, "el món s'ha de preparar per al desenvolupament del Niño, que s'associa amb una diferents parts del món". Donades les temperatures en els darrers anys, "molt probablement portarà un noui augmenta les possibilitats de batre rècords de temperatura", afegia el secretari general de l'OMM, Petteri Taalas. Notícies que no acompanyen la situació actual de sequera que viu el país.[noticiadiari2/256081[/noticiadiari]"Acabem de tenir els vuit anys més calorosos mai registrats, tot i que hem tingut el refredament de la Niña en els últims tres anys i que aquest fenomen ha actuat com un fre a l'augment de temperatures", ha advertit Taalas. La convocatòria, més enllà d'avisar les grans institucions que es preparin per fer front a l'augment de temperatures, també ha servit per concretar quan es produirà aquest fenomen. Segons l'última actualització de dades de la seva organització, les possibilitats quearribi entre el maig i el juliol són del 60%, però pugen al 70% entre el juny i l'agost i alCal recordar quemai registrat precisament per l'impacte del Niño i les seves conseqüències van afectar 60 milions de persones, deixant-les en situació d'emergència alimentària per les sequeres i inundacions que va provocar en diversos indrets del món, segons ha transmès l'ONU. Els experts tenen pitjors pronòstics per aquest nou retorn, ja que la temperatura dels oceans va arribar a màxims històrics a principis del mes passat ", ha advertit l'organització. Per aquest motiu fan una crida als líders de cada país per concentrar esforços en els sistemes d'alerta davant de catàstrofes naturals. Ara bé, el retorn del Niño també podria suposar "la fi a la sequera a la Banya d'Àfrica i altres impactes relacionats amb la Niña", ha conclòs l'OMM.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor