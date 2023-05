Què és la neuritis òptica, la malaltia minoritària que afecta Abraham Orriols

Existeix algun tractament?

Aquest dimecres un jove periodista de TV3,, de 26 anys, ha anunciat que té neuritis òptica i, ràpidament, el sector dels mitjans de comunicació ha posat el focus en aquesta. Segons ell mateix ha explicat a través d'un fil de piulades, el primer cop que la patologia va treure el cap tenia 20 anys.En aquests sis anys, se li ha "aturat la vida". La incidència de la neuritis òptica -és a dir, la quantitat de persones afectades per any- és relativament baixa.. Però en què consisteix exactament?La neuritis òptica és unacausat pels anticossos del mateix organisme que produeix brots. De moment, encara no s'ha pogut determinar laexacta que la provoca, però sí que se sap que hi ha diversos factors desencadenants. La premissa principal amb què treballa el món de la medicina oftalmològica és que el sistema immunitari ataca per error la substància que cobreix el nervi òptic i danya la mielina.La malaltia que afecta Orriols requereix un tractament mèdic que, per ara, ési no el cura. De fet, tal com ell ha relatat, ha estat sotmès a tota mena de remeis. Ara mateix, està rebent una mena d'immunoteràpia, el CAR-T, a l'Hospital Clínic de Barcelona en el que és un tractament pioner a Europa. El CAR-T, segons ha precisat el periodista de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), intenta atacar les cèl·lules malignes que li provoquen els brots.A més a més, la neuritis òptica és un dels primers símptomes de l'esclerosi múltiple, perògràcies a com ha avançat la investigació mèdica. "Fa 30 anys tothom anava al mateix sac i m’haurien diagnosticat esclerosi múltiple. Ara saben afinar quin és el meu diagnòstic i espero que d'aquí a 30 anys sàpiguen també com curar-lo. Però mentrestant, prova-error i vides congelades", ha sentenciat Orriols, que ha reclamat més inversió en investigació clínica.

