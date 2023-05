Les dones directives cobren gairebé 10.000 euros menys a l'any que els homes, segons un estudi

Les dones directives cobren de mitjana gairebé 10.000 euros menys a l'any que els homes en el mateix càrrec, segons un estudi del grup ICSA i EADA Business School. En concret, l'informe detalla que la retribució d'un directiu és de 91.825 euros bruts a l'any, mentre que la seva homòloga femenina en rep 81.913. Tanmateix, conclou que la presència femenina en la direcció d'empreses "continua estancada" i encara no ha assolit els nivells previs a la pandèmia, després del retrocés patit entre el 2020 i el 2021. Durant el 2022 les dones van ocupar un 16,6% dels llocs de direcció, dues dècimes menys que l'any anterior. D'aquesta manera, la presència de dones en càrrecs directius encadena dos anys consecutius de retrocés.



L'estudi "Bretxa salarial i presència de la dona en llocs directius 2023" indica que les dones representen al voltant del 9% de les directores generals al conjunt de l'Estat. La xifra contrasta amb els departaments de recursos humans, encapçalats per dones en un 32,9% dels casos –es tracta dels departaments amb menys diferència entre gèneres, tot i que estan lluny de la paritat-. Les quotes més baixes de presència femenina es troben en els departaments on és necessari desplaçar-se o en aquells que requereixen estudis més tècnics. Amb tot, "la presència femenina continua sent insuficient en les empreses", ha sentenciat la consultora de l'ICSA, Indry Canchila.

L'informe també apunta a diferències en funció de la mida de l'empresa. Mentre que en lesles dones ocupen undels llocs de direcció, en les empreses mitjanes el percentatge baixa fins al 25% i en les grans companyies fins al 19,4%. En relació amb la diferència de salaris, les empreses mitjanes són les que constaten major bretxa entre homes i dones, del 13,4%. En les grans la bretxa és del 12,3% i en les petites del 8,62%.Pel que fa a la formació, el document indica que. En concret, un 42,8% de dones tenen un màster o postgrau, mentre que en el cas dels homes el percentatge cau fins al 42,4%; i un 47,8% tenen titulació universitària, davant del 44,9% d'homes. L'informe s'ha elaborat a partir d'una mostra que recull dades de més de 80.000 treballadors de tot l'Estat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor