Elha estrenat aquest dimecres una figura de l'emblemàtic. L'ànima deldel mercat de la Boqueria es trobarà juntament amb altres personalitats de l'àmbit de la gastronomia com Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Jordi Cruz i els germans Roca. L'va sol·licitar la peça fa sis mesos i l’artista britànicha estat l'encarregat de construir-la.L'estrena de la figura coincideix també amb la presentació del llibre, que explica la història de Bayén i les seves relacions en el mercat. L'obra compta amb els textos d’; les fotografies dei els dibuixos de, el candidat per Junts a les municipals, ino han faltat a la conferència.Tot just fa 22 dies s'anunciava la mor del mític propietari del Bar Pinotxo de la Boqueria i durant aquestes tres setmanes la ciutat del'ha. Des d'un enterrament massiu, on paradistes, ciutadans i comerciants es van unir, fins a la Medalla d'Or al Mèrit Cívic a títol pòstum. La sevali ha permès ser la imatge de la Boqueria i la ciutat barcelonina continua homenatjant al símbol.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor