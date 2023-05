El Govern instal·larà un centenar d'aires condicionats en espais comuns dels centres educatius

Nous canvis organitzatius Paral·lelament, els altres dos eixos del pla d’Educació, passen per diversos canvis en matèria climàtica als currículums i diverses iniciatives en xarxa per afrontar canvis organitzatius. En aquest sentit, s’ha elaborat una guia d’actuació per als centres en ocasió d’altes temperatures. El document proposa flexibilitzar l’activitat lectiva dins del manteniment de l’horari d’obertura del centre, així, les direccions poden decidir si fer o no fer classes, però en cap cas escurçar la jornada. Sí que es permetrà recollir alumnat sempre que es garanteixi la seva custòdia.



Tot plegat s’organitzarà a través d’un nou sistema d’alertes que els centres rebran a través de l’aplicació Telegram –articulades pel Meteocat - perquè sàpiguen que hi ha un episodi de risc per altes temperatures en la seva àrea climàtica i puguin activar. Els centres també hauran de localitzar espais interiors i exteriors amb millors condicions de benestar tèrmic.

Finalment, el pla contempla l'inici d'un pla pilot en 15 centres amb tecnologia free-cooling, un sistema de climatització del qual s'avaluarà l'eficiència segons les característiques climàtiques. Totes les intervencions previstes per Educació es duran a terme aquest mes de maig i fins abans de començar el curs escolar 2023-2024.

Elha anunciat aquest dimecres queen espais comuns dels centres educatius en les pròximes setmanes per fer front a les altes temperatures. Ho ha dit el seu conseller,, al Ple del Parlament, on ha explicat que 539 edificis ja en tenen en bona part per iniciativa d’ajuntaments, de les mateixes escoles o les AFA.D’altra banda, a mitjans d’aquest mes de maig, es farà arribar unaals centres, que se suma a una primera en la qual es van repartir 2.424 aparells. A més, durant les onades de calor, les direccions dels equipaments afectats rebran uni podran aturar les classes, però hauran de mantenir l’horari d’obertura. L’actuació comporta una inversió de 5 milions d’euros.Cambray ha admès que tot i que s’han pres mesures a curt, mitjà i llarg termini, “” per donar resposta a la demanda dels centres, i per això ha obert la porta a canviar “una” respecte a la instal·lació d’aires als equipaments educatius. El conseller ha deixat clar que aquestes es faran a partir de “”, acompanyades de plaques, i ha destacat que serviran per “climatitzar alguns dels espais comuns per compensar les altes temperatures”.De fet, ha insistit que alguns centres ja disposen d’aquests aparells i que ja hi ha més d’una cinquantena d’ajuntaments que s’han interessat a posar-ne, com és el cas de, l’, el. “Acompanyarem els ajuntaments que vulguin climatitzar els espais comuns en centres de la seva titularitat”, ha afegit. El titular d’Educació ha insistit que es tracta d’un tema que no se soluciona d’un dia per l’altre, però que els “ocupa i preocupa” i ha recordat que durant els darrers anys s’han pres altres mesures com transformacions de patis i aïllaments o la instal·lació de cobertes, així com millores de ventilació i protecció, entre d’altres.La mesura anunciada pel conseller s’engloba dins del, que se centra en tres eixos diferenciats. Un d’ells implica traçar un pla d’eficàcia, sostenibilitat i confort de les infraestructures educatives. Tal com ha explicat el conseller, actualment un total de 539 centres (287 instituts i 252 escoles) ja disposen d’algun espai comú climatitzat.Pel que fa al centenar d’aires condicionats que s’instal·laran les pròximes setmanes, s’han decidit les seves ubicacions a partir de diferents criteris, com la identificació d’un major nombre d’dels edificis, així com la. Es farà en llars d’infants, centres d’educació especial, instituts i instituts-escola.Quant a les escoles de primària, tal com ha indicat Cambray, “s’acompanyarà” els consistoris que, segons el departament, ja han mostrat un gran interès. Segons Educació, s’han mantingut diferents comissions on s’han parlat d’aquests canvis i en les qualsper ajudar-los a prioritzar aquesta qüestió. Fonts de la conselleria expliquen que es preveu que en cinc anys, els 800 centres de titularitat patrimonial de la Generalitat tinguin almenys una sala de tipus polivalent amb aire condicionat. També confia que la resta de llars i escoles, que no són de la seva propietat, portaran a terme actuacions en aquest sentit. Això sí, aquells que vulguin fer instal·lacions hauran de demanar permís al Departament via serveis territorials.

