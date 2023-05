Primera semifinal: dimarts 9 de maig

Noruega

Malta

Sèrbia

Letònia

Portugal

Irlanda

Croàcia

Suïssa

Israel

Moldàvia

Suècia

Azerbaidjan

República Txeca

Països Baixos

Finlàndia

Segona semifinal: dijous 11 de maig

Dinamarca

Armènia

Romania

Estònia

Bèlgica

Xipre

Islàndia

Grècia

Polònia

Eslovènia

Geòrgia

Sant Marí

Àustria

Albània

Lituània

Austràlia

Gran Final d'Eurovisió 2023: 13 de maig

Ucraïna

Alemanya

Itàlia

Espanya

França

Regne Unit

Quines cançons participaran en el festival d'Eurovisió 2023 que se celebra a Liverpool?

Albània: Albina & Familja Kelmendi, amb Duje

Armènia: Brunette, amb Future Lover

Austràlia: Voyager, amb Promise

Àustria: Teya & Salena, amb Who the hell is Edgar?

Azerbaidjan: TuralTuranX, amb Tell me more

Bèlgica: Gustaph, amb Because Of You

Croàcia: Let 3, amb Mama ŠČ!

Xipre: Andrew Lambrou, amb Break a broken heart

República Txeca: Vesna, amb My Sister's Crown

Dinamarca: Reiley, amb Breaking My Heart

Estònia: Alika, amb Bridges

Finlàndia: Käärijä, amb Cha cha cha

França: La Zarra, amb Évidemment

Geòrgia: Iru Khechanovi, amb Echo

Alemanya: Lord Of The Lost, amb Blood & Glitter

Grècia: Victor Vernicos, amb What They Say

Islàndia: Diljá, amb Power

Irlanda: Wild Youth, amb We are one

Israel: Noa Kirel, amb Unicorn

Itàlia: Marco Mengoni, amb Due Vite

Letònia: Sudden Lights, amb Aijā

Lituània: Monika Linkytė, amb Stay

Malta: The Busker, amb Dance (Our Own Party)

Moldàvia: Pasha Parfeni, amb Soarele şi Luna

Països Baixos: Mia Nicolai & Dion Cooper, amb Burning Daylight

Noruega: Alessandra, amb Queen of Kings

Polònia: Blanka, amb Solo

Portugal: Mimicat, amb Ai Coração

Romania: Theodor Andrei, amb D.G.T. (Off and On)

San Marino: Piqued Jacks, amb Like an animal

Sèrbia: Luke Black, amb Samo Mi Se Spava

Eslovènia: Joker Out, amb Carpe Diem

Espanya: Blanca Paloma, amb Eaea

Suècia: Loreen, amb Tattoo

Suïssa: Remo Forrer, amb Watergun

Ucraïna: Tvorchi, amb Heart of Steel

Regne Unit: Mae Muller, amb I wrote a song

Les tres grans absències de l'edició

. El festival de la cançó europea es prepara per celebrar-se a Liverpool a partir de la pròxima setmana, en un certamen que promet atraure centenars de milers d'espectadors de tot el continent. Com és habitual, es podrà seguir a través de RTVE, a La 1, que oferirà íntegrament les dues semifinals i la gran final. Espanya, com a membre de l'anomenada categoria. Aquestes sónEnguany, les dates estan més comprimides que les de l'edició anterior, que es va produir en dues setmanes.es durà a terme en només quatre dies: primer les dues semifinals, en dimarts i en dijous, per acabar amb la Gran Final de dissabte. Aquestes seran les dates claus i els països que participaran en les semifinals. Dels 37 participants n'hauran de sortir 26, 6 dels quals ja estan classificats.La primera data clau és el dimarts 9 de maig, on se celebrarà la primera semifinal. Aquests són els països participants:Dos dies després, es disputarà la segona semifinal en dijous.Intentaran guanyar el certamen 26 països, sis dels quals ja estan classificats. Són els considerats el Big Five, a més d'Ucraïna, la guanyadora de l'anterior edició.Encara queda camí per recórrer, però ja se sap quins artistes, i cançons, competiran a la ciutat dels Beatles. Com ja es coneix, hi haurà els big five habituals --, però també altres països que han hagut de passar les semifinals per poder actuar el dissabte 13 de maig a la gran final. Repassem, un a un, qui competirà i els temes seleccionats.Ja s'ha triat el representant de Grècia a Eurovisió. Serà Victor Vernicos, amb la cançó What They Say, que es pot escoltar en aquest vídeo [youtube] https://www.youtube.com/watch?v=-uY37gGPkNU[/youtube]Tot i el gran nombre de participants en el certamen, hi ha tres grans absències que els més fans notaran. Són, que han suspès la seva participació per raons econòmiques derivades del veto a Rússia per la invasió a Ucraïna.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor