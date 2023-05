Rússia acusa Ucraïna d'intentar matar Putin en un atac amb drons al Kremlin

Video of the alleged Kremlin drone attack pic.twitter.com/WgaBaIKPTy — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) May 3, 2023

, Vladímir Putin, en un atac amb dos drons al Kremlin executat aquest dimarts a la nit. Aquesta, almenys, és la denúncia que han fet pública els homes de Putin a través de les agències de notícies del país.El govern rus no ha trigat a qualificar el fet d'"acte terrorista" i ha subratllat el seuDe moment, però, els de Volodímir Zelenski no s'han pronunciat. "El règim de Kíev ha atacat la residència del president rus al Kremlin", han comunicat fonts oficials russes, abans de precisar que Putin no ha resultat ferit i que continua treballant amb normalitat."Com a resultat de les adequades accions de l'Exèrcit i els serveis especials a través de l'ús de sistemes de radars, els aparells han estat posats fora de servei", han manifestat, alhora que han afegit que "com a resultat de la caiguda de fragments als patis del Kremlin", tal com ha recollit l'agència russa de notícies TASS.

