​Ara sí, el Lluçanès és comarca

El Lluçanès ja és comarca. Així ho ha aprovat definitivament el Parlament aquest dimecres, en una votació que ha comptat amb la presència, com a convidats, de diferents representants municipals del territori. Aquest era l'últim dels passos a la cambra catalana per forjar una nova organització territorial que estarà formada pels municipis d'-aquest últim es convertirà en la capital- i que esdevindrà laL'esmena a la totalitat de Cs no ha prosperat, i la comarca serà una realitat quan la llei es publiqui al Dogc. Elha tirat endavant amb-ERC, Junts, CUP i En Comú Podem- i-PSC, Cs, Vox i PP- després que el passat 19 d'abril s'iniciés el tràmit per lectura única i s'establís un període -amb data final a 28 d'abril- perquè els grups parlamentaris poguessin presentar esmenes a la totalitat i a l'articulat del text. Una franja de temps durant la qual s'ha entrat l'i diversesque han estat avalades per l'hemicicle a la votació d'aquest dimecres.Tal com preveu el, la nova comarca del Lluçanès començarà a funcionar passades lesquan se'n constituirà el. Abans, però, i durant els pròxims quatre anys, es crearà un òrgan transitori en forma deque servirà per representar i gestionar els interessos del territori i que es dissoldrà tan bon punt es constitueixi el Consell Comarcal.D'altra banda, el projecte també inclou quepugui acordar en ple municipal –abans del 31 de març del 2026- si vol format part, finalment, de la comarca. Cal recordar que, en aquest municipi, elva obtenir laa pertànyer a la nova organització territorial.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor