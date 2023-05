Un rànquing situa Barcelona com la quarta millor ciutat d'Europa, per davant de Madrid

, per darrere de Londres, París i Amsterdam, segons un rànquing de les 100 millors ciutats del continent elaborat per la consultoria. En el cas de la capital catalana , la publicació destaca els avenços fets per reduir els cotxes amb el model, la recuperació d'espai públic per fer parcs infantils o l'ampliació dels carrils bici.A més a més, es menciona la transformació del Passeig Sant Joan com un exemple de corredor verd, amb zones d'estada i carrils per a la mobilitat sostenible. També es recull que s'està reformant la Rambla i completant la Sagrada Família. Com a punts remarcats hi ha lai els espais oberts com les platges i els parcs.A banda de l'esmentat, es fa referència a lesque treballen de forma remota des de la ciutat. En cinquena, sisena i setena posició del rànquing hi ha Zúric,i Berlín.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor