El govern espanyol ha sortit en tromba contra el PP a les portes de la, després dels incidents de protocol que van tenir lloc en la celebració del 2 de maig a Madrid, en què es va impedir al ministre de la Presidència, Félix Bolaños, d'accedir a la tribuna. La ministra portaveu,, ha criticatd'incomplir el reial decret del 1983 sobre protocol de l'Estat, vigent des de fa quaranta anys. L'ha qualificat com "un pas més en ladel PP" contra el govern espanyol, que passa en altres llocs del món, on les duen a terme: "El més lamentable és que a Espanya aquesta campanya l'està protagonitzant el PP, que va ser un partit de govern".Rodríguez ha assenyalat que aquest tipus de campanyes ". Rodríguez ha afirmat que "quan s'ataca un govern legítim s'està atacant a la democràcia". Aquest dimecres, Ayuso, amb poques ganes de rebaixar la tensió, ha fet unes declaracions acusant Bolaños d'haver anat a l'acte madrileny a "provocar". La portaveu ha afirmat quei que l'executiu espanyol està abocat als problemes reals, com el creixement just de l'economia, la formació professional i els drets de la majoria.Isabel Rodríguez també ha atacat de ple Feijóo per la seva reunió secreta amb fiscals conservadors, en la qual el líder conservador va assegurar-los que "derogaria" lleis aprovades per. La portaveu l'ha acusat d'i ha preguntat "què vol derogar" Feijóo, de qui ha dit que té "afany de derogació". "Vol derogar la reforma laboral, la reforma del sistema de pensions, l'increment del salari mínim?". Ha reclamat que, a banda d'explicar-ho als fiscals a porta tancada, "ho expliqui a tots els espanyols".L'executiu ha volgut escenificar que mentre que l'oposició de dretes s'obsedeix en una estratègia d'inestabilitat, el govern espanyol continua treballant per millorar la situació de la majoria. Avui ho ha fet amb diversos projectes d'economia i educació. L'executiu ha aprovat unad'euros que "sintetitzen les prioritats del govern" que s'han traduït en aspectes de formació professional i canvi de model econòmic. La portaveu ha assegurat que el govern treballa perja que part dels fons van destinats a les comunitats. Una partida decidida avui és la partida de 22,3 milions d'euros per a la remodelació del moll contradic del port de Barcelona.La vicepresidenta primera i ministra d'Economia,, ha assenyalat que les previsions de l'economia espanyola indiquen un creixement per damunt dels països de l'entorn, que també experimenten una millora en les previsions. Calviño ha subratllat especialment l'acceleració de l'ocupació, amb un primer quatrimestre que es tancarà amb, amb un increment de 100.000 nous afiliats més al mes. Amb una temporalitat en reculada, ha dit, "qualitat i quantitat es donen la ma en l'economia espanyola".Calviño ha admès que la inflació persisteix com a element de prudència, però que la subjacent presenta també signes de reflux, reduint-se un punt el darrer mes gràcies a una. La vicepresidenta ha anunciat que l'executiu ha aprovat l'avantprojecte de llei per millorar la transparència de les empreses en qüestions de governança, mediambiental seguint les exigències de les directives europees sobre informació no financera de les companyies., ministra d'Educació, ha informat de la inversió de, una part de la qual (978 milions) anirà a les comunitats autònomes. 111 d'aquests milions es destinaran a projectes de requalificació de més de 200.000 persones. L'executiu també ha destinat 783 milions a les autonomies per a l'àmbit de l'autonomia personal i atenció a la dependència.

