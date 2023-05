Un periodista de TV3 anuncia que pateix una malaltia minoritària: «T'atura la vida»

Bon dia! Fa anys que convisc amb neuritis òptiques (inflamacions medul·lars al nervi òptic causades pels propis anticossos) que provoquen pèrdua de visió. Els brots no són dolorosos, però t’aturen la vida. Miro d’explicar-ho. — Abraham Orriols (@AbrahamOrriols) May 3, 2023

Ho explico perquè és frustrant i alhora esperançador saber que la solució depèn només de la investigació. Hi penso ara, a la sala d’espera de l’oftalmòleg, mentre sento que l’actualitat gira al volant d’una collonada protocolària a Madrid. — Abraham Orriols (@AbrahamOrriols) May 3, 2023

ha anunciat que pateix una malaltia minoritària que, en el moment que passa per un dels brots que li provoca aquesta mal,i requereix tractament mèdic. Un tractament que, per ara, és experimental i que no el cura. Orriols, a través d'un fil de piulades al seu compte de Twitter,inflamacions medul·lars al nervi òptic causades pels anticossos del mateix organisme, i reclama més investigació per a trobar la cura., però patir brots de neuritis òptiques, tal com ha recordat Orriols. Això és, insisteix, gràcies a la investigació mèdica.El periodista hi ha rebut tota mena de tractament. "No arribava als 20 anys quan la malaltia va treure el cap per primera vegada.per evitar recaigudes sense èxit. Ara ho han intentat amb una immunoteràpia experimental:". Ara, però, gràcies a la tasca de l'Hospital Clínic, està rebent un tractament pioner a Europa que intenta atactar les cèl·lules malignes que li provoquen els brots., però hi ha diversos factors desencadenants. La premissa principal amb la qual treballa el món de la medicina oftalmològica és que el sistema immunitari ataca per error la substància que cobreix el nervi òptic i danya la mielina."Fa 30 anys tothom anava al mateix sac iAra saben afinar quin és el meu diagnòstic i espero que d’aquí 30 anys sàpiguen també com curar-lo., ha sentenciat Orriols, que ha reclamat més inversió en investigació clínica.

