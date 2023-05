Alliberen una jove de 18 anys segrestada i maltractada per la seva parella a l'Hospitalet

La policia espanyola ha detingut ade Llobregat un home que tenia segrestada la seva parella sentimental, de només 18 anys i a qui tambéhabitualment, que ja ha estat alliberada. La investigació va començar en rebre una denúncia anònima que assegurava que un home tenia la seva xicotaa ella i a la seva família.La dona no tenia accés ni al seu telèfon mòbil sense el consentiment de l'arrestat. L’agredia sexualment i la tenia tancada a la seva habitació, on. Finalment, els agents van poder localitzar el domicili de l’agressor i el passat 19 d’abril, es va poder localitzar la víctima sortint de casa seva amb ell, que va ser detingut immediatament.En el moment de ser interceptats, l’agressor tenia el mòbil de la víctima. La dona no tenia claus de casa i havia de demanar permís fins i tot per anar al lavabo. En una ocasió, l'home li va llençar alcohol a la cara i al coll per desprésamb un encenedor. Un cop alliberada, la dona ha estat trasllada fins a un hospital i després l'han dut a la comissaria delsd’Esquadra de l’Hospitalet.El detingut va passar a disposició del jutjat de violència sobra la dona en funcions de guàrdia d’Esplugues de Llobregat el 21 d’abril, que va decretar el seu ingrés a

