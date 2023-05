Ponsatí porta la Generalitat al TSJC per negar-li l'accés a atestats dels Mossos sobre l'independentisme

L'eurodiputada de Juntsha presentat un recurs contenciós-administratiu davant el(TSJC) per "mantenir en secret els atestats delsque han servit per reprimir manifestants independentistes". El recurs arriba després que Ponsatí presentés dues sol·licituds d'accés a informació pública al departament d'Interior l'any 2022 i la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) inadmetés la petició pel que fa als atestats.En el recurs, presentat contra aquesta decisió de la GAIP, Ponsatí argumenta que la resolució va ser dictada de forma irregular i que elssón informació pública. En el recurs, l'eurodiputada detambé remarca el seu dret reforçat d'accés a informació pública en ser eurodiputada, així com la possibilitat dedels cossos policials per part de la ciutadania i dels representants electes."La repressió de l'independentisme es du a terme per part de tots els, com un engranatge. La Generalitat de Catalunya i els Mossos d’Esquadra s'han convertit en col·laboradors necessaris d'aquesta. L'existència d'aquests 455 atestats i de fins a 30 procediments penals palesen l'ús arbitrari dels Mossos d'Esquadra a fi d'intimidar i de reprimir el. L'objectiu d'aquest ús arbitrari dels Mossos d'Esquadra és de pacificar la població i de permetre al Govern de tornar a l'més mesell i col·laboracionista", apunta Ponsatí.Concretament, l'eurodiputada de Junts va presentar l'any passat dues sol·licituds d'accés a informació pública al departament d'. La primera demanava els atestats policials arran dels fets ocorreguts després de manifestacions entre el 2018 i 2020. La segona demanava el nombre de procediments penals pels fets ocorreguts en manifestacions entre 2018 i 2021 en què la Generalitat estigués personada com a acusació particular amb indicació del dia en què van tenir lloc els fets sobre els quals s'havien instruït els procediments.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor