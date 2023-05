​Estimular la investigació biomèdica d'excel·lència a Lleida

El càncer ginecològic amb major prevalença

Els doctors Águeda Martínez i Xavier Matias-Guiu investiguen sobre el càncer d’endometri des d'un vessant molecular. Foto: IRBLleida

Estudi sobre l'apnea obstructiva del son

Administrar fàrmacs amb nanovesícules

Els doctors Xavier Gallart i Iolanda Batalla han estudiat com administrar fàrmacs amb nanovesícules. Foto: IRBLleida

Bus de la Salut i Covid-19

Impulsar la recerca de qualitat en salut a la Regió Sanitària de Lleida i la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran és l’objectiu de la convocatòria(PIRS), impulsada per l’ Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i la Diputació de Lleida . Amb aquesta fita, els darrers dos anys s’han conceditcadascun per a desenvolupar projectes d’excel·lència en l’àmbit biomèdic a Ponent, de dos anys de durada, supervisats per personal investigador amb una reconeguda trajectòria investigadora.Les característiques dels projectes és que es tracta de propostes transversals impulsades per personal investigador en què una persona formi part d’un centre assistencial i l’altra persona d’un centre no assistencial, de manera que la recerca es beneficiï dels perfils investigadors diferents, com pot ser la(que es treballa més al laboratori amb animals, teixits...) i la(com poden ser els assaigs clínics, els estudis de seguretat d’intervencions terapèutiques...)., coneixemque han rebut el suport de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i la Diputació de Lleida:L’any 2021, un dels projectes beneficiats va ser “EPH Receptor Signaling in Endometrial Cancer”, liderat pels investigadors, cap de servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari de Bellvitge i de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, i, investigadora principal al grup d’Oncologia Molecular de l’IRBLleida.L'estudi analitza eldes d'un vessant molecular. Cal tenir en compte que el d'endometri és el càncer ginecològic de major prevalença, estimant-se que aproximadament 1 de cada 37 dones el desenvoluparà al llarg de la seva vida. Malgrat els múltiples avenços, la mortalitat associada a aquest tipus de càncer és encara elevada.“Mitjançant l’estudi de les vies de senyalització dels receptors d’efrines, i les funcions que controlen en les cèl·lules tumorals, aquesta recerca permetrà contribuir a donar resposta a dues necessitats clíniques: la identificació precoç de les pacients amb alt risc de recaiguda; i la millora de les taxes de resposta als tractaments, especialment en aquelles pacients diagnosticades en fases més avançades de la malaltia o amb tumors més agressius”, indiquen els responsables del projecte.L’any 2022, es va finançar el projecte “Normotensive Patients with Sleep Apnea: Differential Impact of CPAP Treatment According to the Circadian Blood Pressure Pattern. A Randomized Controlled Trial. The Moises study”, sobre l'apnea obstructiva del son (AOS). Es tracta d'un estudi impulsat pels investigadors, director clínic territorial de Malalties Respiratòries Cròniques de Lleida, i, investigador Ramon y Cajal de la Universitat de Lleida.L'és un trastorn crònic caracteritzat per episodis recurrents de col·lapse de les vies respiratòries superiors durant el son, que condueixen a trastorns del son, somnolència diürna i una qualitat de vida dolenta. La prevalença de l'apnea del son en la població de mitjana edat oscil·la entre el 24-26% en els homes i el 17-28% en les dones. És freqüent que els pacients amb aquest trastorn presentin tambéCom la resposta al tractament amb pressió positiva contínua a la via aèria (CPAP) és heterogènia, aquest projecte proposa un assaig clínic amb 128 pacients, classificats segons els seus nivells de pressió arterial, per avaluar les seves diferències al tractament amb la CPAP. “Aquest estudi permetrà definir de manera més precisa l'efecte del tractament de l'apnea del son en els nivells de pressió arterial. L'anàlisi personalitzada dels diferents perfils de pacients amb apnea del son, ajuda a millorar-ne el tractament i la salut cardiovascular”.També la recerca pera través deés un altre dels projectes finançats. En concret, l’estudi “Extracellular vesicles from industrial by-products: next generation nanocarriers in biomedicine”, liderat pels investigadors principals Xavier Gallart, investigadorde l’IRBLleida, i, psiquiatra del Servei de Salut Mental de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida.En aquest cas, estudien com les vesícules extracel·lulars, unes partícules secretades per tots els tipus de cèl·lules que s’utilitzen per comunicar-se amb altres cèl·lules de l'organisme, són una excel·lent plataforma per a l'administració de fàrmacs. En concret, el projecte de recerca ha escollit el psicofàrmac clozapina, conegut per la seva gran efectivitat en el tractament de l'i pels seus greus efectes secundaris, i està avaluant el potencial de certs subproductes de la indústria alimentària per millorar l'eficiència del fàrmac“La recerca ha de permetre reduir la dosi d'administració del fàrmac augmentant-ne a la vegada la seva efectivitat i es preveu que reduirà dràsticament els efectes secundaris associats a la seva administració” confirmen els investigadors.Elés una iniciativa que des del 2015 recorre les comarques de Lleida per acostar la prevenció i el. També és protagonista d'aquesta convocatòria amb el projecte “Influence of SARS-COV-2 infection in atherosclerosis development. El Bus de la Salut study”, liderat per, investigador de l’IRBLleida, i, cap del servei d’anàlisis clíniques de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.Aquest projecte investiga la progressió de l'i, la càrrega de greix a les artèries, en 200 pacients –100 amb infecció per Covid-19 i 100 que no han patit la malaltia- ja visitats pel Bus de la Salut. Es pretén analitzar si l'augment dels episodis ateroescleròtics podria ser una causa de l'“La infecció per Covid-19 indueix un estat inflamatori descontrolat que provoca complicacions greus, entre les quals l'ateroesclerosi accelerada, que fins ara no ha estat estudiada”, matisa Valdivielso. “Determinarem si la infecció va afectar el desenvolupament de la malaltia ateroescleròtica i com diferents factors com la medicació, l'adherència a la dieta mediterrània, etc. modifiquen aquesta associació” confirma Ibarz.Els resultats d'aquest estudi podrien ajudar ai també disminuir les seqüeles cardiovasculars observades als supervivents. “Gràcies al projecte podrem saber si l'anomenat Covid-19 persistent, que fa que algunes persones no es recuperin del tot de la malaltia, podria ser tractat amb teràpies que ja existeixen actualment”, exposa un dels investigadors.