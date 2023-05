Almenys vuit morts en un tiroteig en una escola de Belgrad

Les autoritats dehan informat aquest dimecres que almenys-set d'ells menors i un guàrdia de seguretat- en unperpetrat per un estudiant de 14 anys en un col·legi de Belgrad, la capital dle país.L'atac, ocorregut a l'Escola Primària Vladislav Ribnikar, ha deixat més una quinzena de criatures ferides, segons informacions del diari Blic. Les forces de seguretat han alertat de la troballa d'una motxilla amb una arma ien el seu interior.i, segons els seus companys i companyes de classe, havia estat el dia anterior en una festa d'aniversari, on s'havia comportat amb aparent normalitat. "Treia molt bones notes en tot, així que li dèiem estudiós", ha indicat un estudiant. Per la seva banda, el Ministeri d'Educació ha assenyalat que ja ha obert una investigació sobre l'atac.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor