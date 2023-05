El llibre més venut de no-ficció per Sant Jordi canvia de cara per tercer cop

Punt final al caos pels llibres més venuts de Sant Jordi. El recompte definitiu de la cambra del Llibre de Catalunya ha situat 32 de març, de, com el més venut de ficció desbancant a Les nostres mares de; mentre que a l'apartat de no-ficció es produeix un tercer canvi de cara: si primer el més llegit era la Gran enciclopèdia del Barça dei després De la sabana a Mart, de, ara la primera posició és per Crims: pecats capitals, de. També canvia la primera posició en infantil i juvenil en català i no ficció en castellà.En un comunicat, elha assenyalat que un cop introduïdes i processades les dades de venda a les llibreries de la setmana de, han constatat que s'han venut 1,87 milions d'exemplars, amb una facturació total de 24 milions acumulada durant la setmana, el que representa un augment del 7% respecte de 2022. Aquests van ser els resultats en les altres dues classificacions que s'han publicat des de la diada de Sant Jordi:

