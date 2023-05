Un grup d'encaputxats assalten dos domicilis de l'Alt Camp a plena llum del dia

Un grup de tres o quatre persones van assaltar aquest dimarts a la tarda dos domicilis aïllats de, a la comarca de l'per robar-hi. Ho van fer encaputxats i a plena llum del dia, entre dos quarts de quatre i les quatre de la tarda. El primer robatori es va produir en una casa de Figuerola del Camp, on hi havia el propietari a dins i van fugir.Més tard van entrar en un altre domicili d'Alcover on es van endur alguns objectes. Poca estona després i prop del lloc dels fets, els Mossos d'Esquadra van, un home de 29 anys. L'arrestat passarà aviat a disposició judicial com a presumpte autor dels robatoris amb intimidació i la investigació continua oberta per localitzar la resta dels assaltants.La policia catalana va desplegar un dispositiu de captura dels lladres durant la tarda d'aquest dimarts, amb les unitatsi l'helicòpter, que va permetre localitzar l'únic detingut, fins al moment. Els Mossos mantenen ara una investigació oberta per arrestar la resta de lladres implicats en els fets.

