L’independentisme salva Borràs de la reforma del reglament impulsada pel PSC per apartar‑la

Lluís Puig i discursos d'odi

Nou petit moment d'unitat dins l'independentisme.i lahan decidit tombar aquest dimecres la reforma del reglament plantejada pel PSC que habilitava un mecanisme per apartar a la presidenta del Parlament o a qualsevol membre de la mesa si així ho decideix el ple per majoria absoluta . Era una iniciativa plantejada pels de Salvador Illa arran del cas de, per tal de poder-la cessar com més aviat millor i fins i tot abans que la(JEC) interfereixi. El debat a la totalitat d'aquesta proposta, que ha rebut el suport del PSC i els comuns, s'ha celebrat en paral·lel a la reunió de la JEC que decideix aquesta tarda sobre l'escó de la presidenta suspesa del Parlament. Tant ERC com la CUP han justificat la seva posició considerant que fer una reforma del Parlament 'ad hominem' i 'ad hoc' no és precedent.El debat sobre aquesta reforma, que s'ha viscut sota l'atenta mirada de Borràs des de la tribuna de convidats, arriba després que tant el Parlament com la líder de Junts hagin defensat davant la JEC que no es retiri l'escó si la sentència no és ferma, tal com preveu el reglament de la cambra. Després de rebre aquestes al·legacions, la JEC ha de decidir si deixa Borràs sense escó, com previsiblement passi vistos els precedents deDes del PSC,ha defensat que la seva proposta busca “defensar la dignitat” de la cambra catalana, fent que la presidència del Parlament estigui “en mans del Parlament”. Així mateix, ha explicat que han pres la iniciativa davant la falta de voluntat de Borràs d’apartar-se i del seu partit, Junts, de resoldre-ho. “Calen eines al Parlament per demostrar si la confiança existeix o s’ha perdut”, ha afegit. Tambédels comuns ha defensat aquesta proposta, i ha criticat que l'independentisme la qüestioni: "Totes les propostes es fan ad hoc. I és raonable que s'obri el debat ara que [Borràs] s'ha atrinxerat".Per part dels republicans ha intervingut, que ha assegurat que no estan en contra del fons de la proposta i de la necessitat d'abordar-la, però ha considerat que una reforma feta a mida per la sentència condemnatòria a Borràs no pot ser "beneficiosa". En el mateix sentit s'ha expressatde la CUP, tot assegurant que comparteixen la necessitat d'actualitzar la capacitat del ple per modificar la composició de la mesa en situacions "excepcionals", però rebutgen que la intencionalitat del PSC en aquesta reforma: "És una proposició de llei ad hoc i això no és el que hauríem de fer".Davant de totes aquestes intervencions, Junts ha situat com a orador a, diputat del cercle més estret de Borràs. Com ja va dir quan es va suspendre Borràs en aplicació de l'article 25.4 del reglament del Parlament, ha descrit la reforma de "", i ha acusat els membres de la mesa d'haver forçat la situació d'interinitat que viu ara la cambra catalana. "És una reforma oportunista, un intent de netejar consciències", ha afegit.Aquesta no és l'única reforma que s'ha debatut durant aquesta jornada al Parlament. De fet, tot i que diversos partits polítics insisteixen des de fa temps que cal una reforma integral de la norma de la cambra, ara s'estan fent canvis a correcuita per situacions puntuals que ocorren. Així, el ple del Parlament sí que ha donat suport a què continuï el tràmit parlamentari una proposta de reforma d', que té com a objectiu clau l'oficialització del, una mesura que donaria empara total a què el diputat de Juntspugui continuar participant en la dinàmica parlamentària des de l'exili. La proposta ha superat el debat a la totalitat gràcies als vots de tots els partits excepte Vox, Cs i PP.La proposta per modificar el sistema de vot en el Parlament arriba després que elhagi anul·lat fins a tres vegades -a impuls del PSC- la delegació de vot del diputat de Junts, que va formar part del Govern de Carles Puigdemont el 2017 i que està exiliat ara a Bèlgica. El dia abans de l'últim ple, i després d'una nova sentència del TC, ERC va plantejar a la mesa aprovar un "" per a Puig fins que entrés en vigor aquesta reforma, que previsiblement regularitzarà el seu vot.Junts, que ha votat a favor, ha criticat la proposta. Cuevillas l'ha titllat d'"", i ha apuntat que es fa per salvaguardar la mesa d'un delicte de"Tant de bo ho haguessin fet abans i així hauríem pogut investir el president Puigdemont", ha dit en referència a la voluntat que tenia Junts de poder investir de nou a l'expresident des de l'exili en un ple telemàtic l'any 2018. A més, ha considerat que els canvis en vot telemàtic i delegat que plantegen ERC i la CUP es queda curt perquè només contempla situacions excepcionals i no fets com poder-lo fer servir quan es té metge o algun compromís municipal. "Qualsevol treballador de qualsevol empresa té més drets que els diputats del Parlament, que no ens poden ni absentar perquè tenim una cita mèdica", ha afegit.La mesura impulsada per ERC i la CUP també té un altre objectiu: prohibir els, tenint els mecanismes necessaris per "frenar" les intervencions de Vox a la cambra catalana que vinculen immigració amb delinqüència. De fet, tant la vicepresidenta Alba Vergés com Borràs han aturat els peus en reiterades ocasions als diputats de l'extrema dreta quan s'han expressat en aquest sentit. Des dels comuns, que també han donat suport a la iniciativa, han apuntat que al Parlament no pot sortir "gratis" dir "coses feixistes i nazis".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor