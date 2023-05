Es posa de part a l'ascensor de casa després que li donin l'alta a l'hospital: el nadó, a l'UCI

Comença a veure el cap de la nena a l'ascensor

60.000 euros pels danys i perjudicis

Dues hores després que a la Nereaquan estava de part a l'hospital de Basurto ( Euskadi . "Sortint del portal vaig notar com el cap ja estava fora", ha afirmat la mare novella que ara també avança que ha reclamat a l'Osakidetza (el Servei Basc de Salut) una"Encara tinc la por al cos per l'esglai que vaig passar" i és que tot just néixer la criatura va haver de quedar-sepel fred que havia passat, segons consta a la denúncia a la qual han tingut accés els mitjans aquesta mateixa setmana.La progenitora, de 25 anys i gestant del seu segon embaràs, va anar ràpidament al centre mèdic la matinada del 4 de gener després de sentir unes contraccions “fortes i contínues” cada dos o tres minuts. Estava de 38 setmanes i sentia que ja estava de part. Va arribar a l'hospital bilbaí cap a les 2:30 hores. Allà li van posar durant mitja hora un cardiotocograma, un aparell que mesura la freqüència cardíaca del fetus i les contraccions uterines.Després, va estar dues hores més en observació, però sense cap monitoratge. Ella, però notava "com les contraccions augmentaven en cadència i intensitat", per la qual cosa "va necessitar que l'atengués un ginecòleg". L'especialista l'examina a les 5:00 de la matinada i després de fer-li una ecografia li dona l'alta perquè la dilatació era només de "dos o tres centímetres". Però segons queda constància a la denúncia, la Nerea tenia contraccions cada minut”.Finalment, marxa cap a casa i arriba al voltant de les 6:00. Així i tot, no és capaç d'aclucar els ulls i com comença a sagnar decideix tornar a l'hospital. Però a l'ascensor del portal comença a veure el cap de la nena i es va veure obligada a donar a llum allà mateix amb l'ajuda del seu germà que l'anava a acompanyar al centre sanitari. En veure la situació, però, a banda d'ajudar-la, també va trucar al 112, al telèfon d'emergències, cap a les 7:15 hores.Al cap de 20 minuts van veure aparèixer una ambulància a casa. Però no estava medicalitzada i duia sanitaris "que no podien fer res", tal com recull la denúncia, per la qual cosa la mare i el seu nadó acabat de néixer van haver d'esperar fins a les 8:00 del matí perquè arribés un nou vehicle amb tot allò que necessitaven. Quan va ser a casa de la Nerea i la seva filla, la va dur fins a l'hospital de Basurto, on van certificar queMalgrat tot, tres dies després de néixer, la criatura va haver d'ingressar a l'UCI amb bronquiolitis.i d'haver de parir la seva filla al portal”, i ha retret el el Servei Basc de Salut no haver-li fet cas quan va advertir els professionals de l'hospital que tenia contraccions cada minut. També ha lamentat “no haver tingut la mínima precaució” de monitorar-la abans de donar-li l'alta.Per tot plegat, els ha reclamat una indemnització per danys i perjudicis d'uns 60.000 euros, també pel procés curatiu de la seva criatura, a causa de l'atenció “deficient” que considera que ambdues van rebre.

