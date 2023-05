Laporta perd els tres puntals del seu projecte en dos anys de mandat

Quan els resultats comencen a acompanyar -entre algun dubte sobre el joc-, els problemes extraesportius es multipliquen al. A la crisi del cas Negreira , ara cal sumar un nou maldecap per a: la sortida de Mateu Alemany, director de futbol del Barça , que finalitzarà el seu contracte el pròxim 30 de juny -malgrat que s'encarregarà de tot el mercat d'estiu-. La seva marxa no és casual des que Laporta va recuperar la presidència, i en dos anys de mandat ja ha perdut tres puntals del seu projecte. El primer a caure va ser Jaume Giró , dies després que Laporta guanyés les eleccions. Malgrat que oficialment es va vendre que marxava aper motius professionals, la seva sortida va ser la primera amb ombres. Giró havia de ser, però els rumors diuen que discrepava amb Laporta sobre el control dels comptes. Per coses del destí, mesos després era elegit percom a conseller d'en la conformació delja trencat ambJust un any després que Laporta guanyés els comicis i Giró baixés del vaixell, el CEO del club, Ferran Reverter, també abandonava l'entitat blaugrana . En aquest cas, el club va explicar que Reveter marxava per "raons personals i familiars" però tot apunta que realment hi havia discrepàncies amb Laporta. Els tempos de la marxa de Reverter tampoc van ser casuals, ja que es va produir just després de l' acord de patrocini amb Spotify . Més d'un any després, el club encara no té nou CEO.La marxa d'Alemany pot no distar massa de les de Giró i Reverter. Malgrat que tot apunta que es posarà al capdavant de la direcció esportiva de l', els rumors també assenyalen que no està d'acord amb aspectes de vital importància, com el retorn de Leo Messi o algunes de les renovacions als pesos pesants del vestuari. I qui s'està pensant també si seguir o no és, qui fins ara ha exercit pràcticament com a número dos d'Alemany. Sigui com sigui, el mercat estival es preveu intens pel Barça.

