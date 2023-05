Les combinacions que faran campió el Barça al camp de l'Espanyol

Elja té laa tocar. El club blaugrana, després de la victòria in extremis contra l'Osasuna , ja només necessita guanyar un partit més per coronar-se matemàticament com a campió. La primera oportunitat serà d'aquí a dues setmanes, contra l', un partit que pot enfonsar els, gairebé de forma definitiva, al descens aEls comptes són simples si el Barça guanya: tres punts el fan campió. Però i si empata o perd? Llavors dependria dels resultats deli del que faci l', que ara per ara té un partit menys jugat. Si els blancs empaten o perden contra el, el Barça tampoc necessitaria guanyar ni empatar per ser campió, pendent altre cop del que faci l'Atlètic de Madrid, que es col·locarà en segona posició a 13 punts del Barça si guanya el partit que li queda per jugar aquesta jornada.De totes maneres, encara que l'Atlètic de Madrid guanyés els dos pròxims partits i el Barça perdés contra l'Espanyol, els madrilenys se situarien a deu punts delamb només 12 per disputar-se. Unes diferències, les dels blaugrana amb els dos equips de Madrid, que són més que definitives perquè els deaconsegueixen el 27è títol de Lliga del club.

