La família de la nena agredida al Màgic de Badalona es muda després de rebre amenaces de mort

La família de la en grup al centre comercial Màgic de Badalona ha deciditde la ciutat després d'haver rebut nombroses amenaces de mort per part de l'entorn dels presumptes agressors. Ara, la policia local ajuda la família amb tots els tràmits perquè puguin començar una nova vida fora del municipi.. Estàs mort, amic", ha estat el missatge exacte que va rebre el germà de la nena. Dies després, un jove l'amenaçava amb un ganivet a la porta del centre educatiu on estudia. La mare de la menor també ha hagut de deixar la feina per poder acompanyar la seva filla al psiquiatre.La nena va ser violada en grup als lavabos del Màgic per. "No podia escapar perquè. Quan van acabar, la van deixar tirada", va explicar la seva germana. En un inici, la noia no li va explicar a ningú l'atac. Va ser el seu germà qui va veure elque circulava per l'institut i la va identificar. Per això, ell és l'objectiu de totes les amenaces de mort de l'entorn dels violadors . Tots ells estan en llibertat provisional, encara que tres tenen 13 anys i, per tant, sónDes que la nena va denunciar l'agressió sexual, quatre noies més -una d'elles una menor d'edat de 16 anys- també han dut alsd'Esquadra atacs amb el mateix modus operandi . Per tot plegat, l'Ajuntament de Badalona ha reforçat la seguretat al Màgic per evitar que es repeteixin aquests delictes.

