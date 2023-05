Una menor denuncia una violació grupal en una revetlla a Astúries

a l'Estat i aquest dimecres ja s'ha denunciat una nova. La noia, de 17 anys, era en una revetlla, la Jira de Trasona -que se celebra cada 1 de maig-, a la localitat de Corvera quan es va apartar un moment del seu grup d'amics i amigues i la van assaltar quatre joves.Eren, aproximadament, les 19:00 de la tarda i es dirigia cap a un lloc apartat de la gent present a la festa per fer les seves necessitats. Segons han explicat fonts properes al cas, tan bon punt els nois se li van acostar, la van agredir. Ara,i intenta localitzar els presumptes autors de la violació amb la descripció obtinguda.A banda de presentar la denúncia dels fets a les dependències de l'Institut Armat, la menor tambéUniversitari Sant Agustí, on li haurien fet una exploració.L'alcalde de Corvera,, ha lamentat l'ocorregut "en una festa de més de 50 anys que té la seva fortalesa en la convivència" i que aquest 2023, el primer amb plena normalitat després de la pandèmia, ha quedat entelada per una nova i lamentable agressió sexual.

