Joan Dausà anuncia concert al Palau Sant Jordi amb una pancarta gegant al centre de Barcelona

ha anunciat aquest dimecres amb una lona gegant a la façana del número 50 de la, que. L’espectacle serà el final de la girai es dirà La gran bogeria. Les entrades es posaran a la venda el pròxim dilluns 8 de maig a les dues del migdia al web de l’artista.Joan Dausà destaca que actuar al Palau Sant Jordi és "un repte brutal" i que s’han atrevit a llançar-se a la piscina,, però que l'objectiu principal és posar-hi 8.000 persones". Després d’aquest concert, s’aturarà per preparar noves cançons que formaran part del nou àlbum.Dausà assenyala que l'espectacle que estan treballant"Es pot posar un teló al Sant Jordi i així tenim un lloc on podem ser molts, podem fer una festa inoblidable perquè la veritat és que a Catalunya un lloc amb aforament per vuit o deu mil espectadors no hi és. Llavors el Sant Jordi dona aquesta opció. Que després ho rebentem i ho omplim tot,doncs encara ho celebrarem més", afegeix.El cantantde la mà de Promo Arts Music, amb dues cançons: Judit que és la segona part del Jo mai mai i se centra en la protagonista de la primera part, i una nova versió més pop del popular tema.de Blind Records i Martí Maymó.

