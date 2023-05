Demanen deu anys de presó a un pare per agredir sexualment la seva filla d'11 anys

inicia aquest dimecres el judici contra un home acusat d'agredir sexualment la seva filla diverses vegades quan la víctima tenia 11 anys. Segons ha informat la mateixa Fiscalia, demanen fins a deu anys de presó per a l'home pels delictes que hauria comès.Els presumptes fets, ara ja fa tretze anys. Segons l'escrit d'acusació, l'home aprofitava els moments en què estava sola amb ella al domicili familiar i, en diferents dies, li va fer tocaments.Fiscalia considera els fets constitutius d'un delicte continuat d'agressió sexual i demana per al pare, a més de la pena de presó, la inhabilitació absoluta, la prohibició d'acostar-se a la seva filla o, així com que indemnitzi la víctima en la quantitat de 15.000 euros.

