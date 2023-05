21:23 El Barça guanya «in extremis» l'Osasuna i ja acaricia la lliga amb la punta dels dits



Fins a 19 rematades ha necessitat el Barça per marcar-li el gol de la victòria a l'Osasuna la tarda d'aquest dimarts al Camp Nou (1 a 0). Lamentablement per Xavi, el partit era molt més important pels locals que pels visitants, i així s'ha demostrat des de l'inici. Per als culers, es tractava d'una oportunitat per tocar el títol de lliga amb els dits, mentre que per als rojillos era un darrer entrenament abans de la final de la Copa del Rei que els enfrontarà dissabte al Reial Madrid. Cap de les dues alineacions ho amagaven. El Barça sortiria amb l'onze de gala -amb l'excepció d'un Dembélé preparat per jugar una part- i l'Osasuna, amb més d'un jugador del planter i algun altre de rotació.

20:35 El Govern unifica protocols contra el bullying, crea un registre i formarà tots els alumnes de 1r d’ESO



El Departament d’Educació del Govern ha presentat aquest dimarts noves mesures per lluitar contra l’assetjament escolar. Totes elles s’implementaran a partir del curs que ve amb l’objectiu de promoure una nova mirada respecte al bullying entre els centres educatius catalans. La conselleria ha anunciat que multiplicarà per deu els recursos dedicats als dos programes que disposa de sensibilització, unificarà els protocols d’assetjament i formarà tots els alumnes de 1r d’ESO. A més, cada centre haurà de tenir referents de convivència entre l’alumnat, així com una nova figura de coordinador de coeducació, convivència i benestar a totes les escoles i instituts.

18:06 ERC demana la compareixença al Parlament dels màxims responsables de Renfe



El grup parlamentari d’ERC ha registrat tres sol·licituds de compareixença perquè els màxims responsables de Renfe i Adif donin explicacions al Parlament sobre la mala gestió d’aquest servei a Catalunya. Concretament, els republicans han demanat que compareguin a la comissió de Territori Raül Blanco i Isaías Táboas, actual president i expresident de Renfe, respectivament; i la presidenta d’Adif, María Luisa Domínguez.

17:29 Les primeres visites a la Unitat de Salut Mental Perinatal del Clínic augmenten un 37% el 2022



Les primeres visites a la Unitat de Salut Mental Perinatal de l'Hospital Clínic van augmentar un 37% el 2022 respecte de l'any anterior, amb 411 primeres consultes. El centre, inaugurat el 2018, és l'únic a Catalunya i tot l'Estat que intervé en la salut mental de les dones durant el postpart, així com en el vincle entre mare i nadó. Una de les pacients de la unitat és la Federica, que durant l'embaràs va perdre un dels bessons que portava. Ara, és mare d'un nadó de tretze mesos. "El món et diu que les mares han d'anul·lar-se i ser felices per veure el nen el dia del part, però a vegades no passa això i t'amagues perquè el món et jutja i et sents culpable", relata sobre l'experiència durant el part i el postpart.

14:23 La Comunitat de Madrid impedeix a Bolaños pujar a la tribuna d'autoritats en un acte



La Comunitat de Madrid ha impedit al ministre de la Presidència, Félix Bolaños, pujar a la tribuna d'autoritats que presideixen un acte que se celebra aquest dimarts en homenatge als Herois del 2 de Maig, en el marc del dia de la Comunitat de Madrid. Quan el ministre ha intentat pujar a la tribuna, la cap de Protocol de la Comunitat de Madrid li ha impedit el pas, atès que la representació institucional "ja estava establerta". "Tenim una organització perfectament establerta", ha reiterat la cap de Protocol, que ha defensat que ja hi havia una ministra i que estaven "complint tota la normativa respecte a la representació institucional". Bolaños s'ha hagut de quedar darrere de la tribuna mentre se celebrava l'acte.

13:48 La CUP exigeix a Vilagrà que "rectifiqui o plegui" després del caos en les oposicions



Més crítiques de l'oposició cap al Govern pel caos en les oposicions. La diputada de la CUP Basha Changue ha advertit que ni una compareixença del Govern ni la destitució de la directora general de Funció Pública serviran per resoldre les "polítiques de serveis públics". Per la diputada anticapitalista, aquest episodi és només la "punta de l'iceberg" d'un procés d'estabilització "nefast". "Demanem a la consellera Vilagrà que rectifiqui o plegui", ha dit en roda de premsa des del Parlament. Informa Carme Rocamora.

13:37 Albiach no veu suficient el cessament de la directora general de Funció Pública: "Amb això no s'acaba la responsabilitat del Govern" La portaveu d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha avisat que el cessament de la directora general de Funció Pública, Marta Martorell, pel caos en les oposicions és "el mínim" i que aquí "no s'acaba la responsabilitat" del Govern. En roda de premsa, Albiach ha defensat que hi ha serveis, com el d'organitzar unes oposicions, que no s'han de poder externalitzar. No ha avançat quines responsabilitats més poden demanar i ha dit que s'esperaran a escoltar les explicacions de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que compareixerà en comissió al Parlament per aquesta qüestió. Així mateix, Albiach ha mostrat el seu suport als opositors que han hagut de patir el "desgavell".

13:35 Els comuns demanen a Aragonès que no deixi la sequera en mans de la “pinça Junts-PSC”



Els comuns no volen que la proposició de llei de Junts sobre la sequera, que contempla una moratòria al règim sancionador contra els ajuntaments, tiri endavant. És per aquest motiu que han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat a la proposta dels juntaires que es començarà a debatre aquesta tarda al ple. En roda de premsa, la presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha demanat que la gestió no quedi en mans de la "pinça Junts i PSC". La contraproposta dels comuns és que se celebri al Parlament un ple monogràfic, i és per això que no volen que el Govern participi de la llei de Junts, perquè suposa una "cortina de fum". "Que es mullin sobre quin model turístic volen, i que se celebri un ple monogràfic. És un tema de país que no es pot resoldre en una hora, i menys amb posicionaments com el de la pinça Junts i PSC", ha afegit. Informa Carme Rocamora.

13:15 El PSC hi torna: recorrerà al TC per la decisió de la mesa d'habilitar el vot telemàtic de Lluís Puig



La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha anunciat que demà dimecres el seu grup presentarà al Tribunal Constitucional un recurs sobre la decisió de la mesa d'habilitar el vot telemàtic del diputat de Junts Lluís Puig. "Nosaltres defensem les institucions, sempre, i la dignitat. I no ho fem contra ningú. Ho fem a favor de les institucions i del Parlament", ha argumentat en roda de premsa. La Mesa va decidir el 18 d'abril habilitar un sistema perquè Puig continuï votant a distància mentre no es reformi el reglament de la cambra tot i la sentència del TC que anul·la el seu vot delegat. PSC, Cs i Vox van presentar peticions de reconsideració que l'òrgan del Parlament va rebutjar.

13:04 El PSC espera més accions del Govern pel caos en les oposicions: "No tindrem cap problema en demanar responsabilitats"



Les crítiques de l'oposició després del caos en les proves per accedir a feines públiques no cessen tot i la decisió del Govern de fulminar a la directora general de Funció Pública, Marta Martorell. El PSC té molt clar que són necessàries les explicacions de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i és per això que ja han registrat una sol·licitud de compareixença. En roda de premsa des del Parlament, la portaveu Alícia Romero ha advertit que calen "moltes explicacions davant del caos organitzatiu". Així mateix, ha recordat que la directora general cessada ocupa el seu càrrec des de gener, quan el procés va començar l'any 2022. "Esperarem les explicacions de la consellera i a partir de les seves respostes no tindrem cap problema a demanar les responsabilitats que pertoquin". Informa Carme Rocamora.

12:46 El PSC insisteix a ajudar els ajuntaments abans de sancionar-los: “No són els culpables de la sequera”



Els partits polítics continuen negociant a contrarellotge per arribar a un nou consens sobre la sequera. Aquesta tarda al Parlament comença el debat sobre la proposició de llei de Junts sobre la sequera, que a la pràctica és una esmena a la totalitat al decret que el Govern va aprovar ara fa unes setmanes, i una vegada més el punt de discòrdia es troba en el règim sancionador contra els ajuntaments. Junts proposa una moratòria fins a l'1 de juliol, mentre que el PSC no vol parlar de dates. "Els ajuntaments no són els responsables de la sequera. Si hi ha ajuntaments que tenen pèrdues o fuites, abans de sancionar-los els hauríem d'ajudar", ha dit aquest dimarts en roda de premsa la portaveu parlamentària, Alícia Romero. Informa Carme Rocamora.

11:08 Desenes de joves acampen a la plaça Cívica de la UAB per reclamar més implicació ecosocial de les universitats



Una trentena de joves del col·lectiu End Fossil ha acampat aquest dimarts a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per reclamar una major implicació dels centres universitaris catalans en la defensa i difussió dels criteris ecosocials. Preveuen estar-s'hi com a mínim una setmana amb tendes de campanya i preveuen fer activitats i xerrades.

11:07 Mor a la presó el líder de la Jihad Islàmica a Cisjordània després de més de 80 dies de vaga de fam



El considerat com a líder a Cisjordània de l'organització terrorista Jihad Islàmica, Khader Adnan, ha mort en la matinada del dimarts en una presó israeliana, després de 86 dies de vaga de fam. Segons han indicat les autoritats, van trobar a Adnan inconscient en la seva cel·la, per la qual cosa va ser traslladat a un hospital als afores de Tel-Aviv, on l'han declarat mort després de diversos intents fallits de reanimació.

09:07 La 50a Fira d'Abril de Barcelona tanca portes després d'onze dies i 1,2 milions de visitants



La 50a edició de la Fira d'Abril –al recinte del Fòrum- va tancar les seves portes aquest dilluns les seves portes després d'onze dies de certamen i 1,2 milions de visitants, segons ha informat la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC). "A vegades els somnis es compleixen. Ja no es tracta de la Fira d'Abril de Catalunya sinó de la Fira de Catalunya al mes d'abril", va sentenciar el president de la FECAC, Daniel Salinero.

09:03 Turull considera "pèssima" la gestió de la consellera d'Acció Climàtica amb la sequera



Preguntat sobre la proposta de Junts sobre la sequera en el transcurs d'una entrevista al programa Els Matins de TV3, que s'ha de debatre aquesta setmana al Parlament, Jordi Turull ha demanat que no es "centrifugui" la "incompetència" del Govern cap als ajuntaments. "Igual que amb el coronavirus es va fer front a una emergència, primer s'ha d'escoltar i després actuar", ha apuntat el secretari general de la formació independentista. Turull també ha remarcat que calen 1.400 milions per invertir, i ha indicat que aquestes competències formaven part del paquet en mans d'ERC quan Junts estava dins del Govern. "El que no pot ser és que hi hagi inacció. No podem esperar. Ho denunciem, però ens centrem en les solucions", ha ressaltat el secretari general de Junts, que ha definit com a "pèssima" la gestió de la consellera Teresa Jordà, titular d'Acció Climàtica ja des de la legislatura anterior. "Hi ha bones paraules, però cal començar per l'autoexigència", ha remarcat el dirigent de la formació.