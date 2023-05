Nova incidència a l'R2 Sud que provoca més retards l'endemà del caos viscut a Rodalies

L'endemà del rebombori i el desconcert viscut a l'R2 de Rodalies per l'incendi en un quadre de senyals que va desestabilitzar tot el servei de la línia, apareix una nova avaria que encara empitjorarà més la circulació. Adif ha informat d'una nova incidència tècnica entre les estacions de Garraf i Sitges, que provoca retards de quinze minuts que se sumen a les demores que es viuen des d'ahir.



Rodalies ha informat des de les set del matí totes les afectacions que pateixen les línies de la xarxa ferroviària que passen per la costa del Garraf, en direcció Barcelona.

La normalitat no tornarà en setmanes

El caos viscut aquest dimarts a la línia R2 de Rodalies no serà un episodi d'un sol dia. La incidència és "greu" i la circulació de trens no tornarà a recuperar la normalitat fins d'aquí "tres o quatre setmanes", ha afirmat el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Xavier Flores. El causant de tot plegat, segons ha apuntat, hauria estat la caiguda d'un llamp, que hauria incendiat un quadre de senyals a l'estació de Gavà.

El Govern reforça el servei de bus i expedienta Renfe

: et deixa a cegues en el control de trens i la seguretat", ha reconegut Flores, en una atenció als mitjans des de l'estació de Sants. En aquest sentit, ha anunciat que "": "si dimarts s'ha aconseguit que circulin dos trens per sentit i hora, dimecres el pronòstic és que s'augmenti la freqüència als tres trens per sentit i hora", ha avançat.Així doncs, la jornada de queixes i indignació que s'ha viscut a la xarxa de Rodalies es podria allargar més del previst inicialment, quanparlava d'"uns dies". Rodalies mateix ha informat que el foc es va iniciar dilluns a la nit. Les reaccions a les xarxes per part dels usuaris han estat irades i molt contundents, amb desenes de persones mostrant imatges de combois col·lapsats, situacions d'estrès i moltes persones esperant en estacions sense que se'ls informés correctament de l'estat de la línia-.

Al seu torn, el Departament de Territori reforçarà a partir de dimecres el servei de bus entre Vilanova i la Geltrú, Sitges i Barcelona per pal·liar els efectes de l'avaria. El Govern ha anunciat que els reforços es mantindran fins que se solucioni l'afectació, alhora que ha obert un expedient informatiu a Renfe per conèixer l'operativa i servei alternatius que ofereix als afectats, i ha indicat que el reforç de busos el facturarà a la companyia ferroviària. A més, aquest dimarts, el conseller de Territori, Juli Fernández, ha tornat a reclamar el traspàs íntegre de la gestió del servei de Rodalies a la Generalitat.



