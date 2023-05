Leo Messi no continuarà al PSG, segons «L'Equipe»

Messi, sancionat pel PSG

Cada vegada és més a prop de tornar. Leo Messi no continuarà alla pròxima temporada, segons publica. El rotatiu francès assegura que l'argentíi el fet que hagi estat sancionat aquest dimarts per haver marxat a l'Aràbia Saudita per un compromís publicitari ha estat un dels detonants . En aquest viatge a Riad, Messi no hauria avisat la directiva del PSG ni al seu entrenador. Això li ha comportat dues setmanes de càstig: sense jugar ni cobrar sou.L'Equipe assegura que la relació entre Messi i el PSG ha estat molt tensa en les últimes setmanes. La relació del seu pare, Jorge Messi, amb la directiva del club, ha acabat pel pedregar i el mateix astre argentí se sent incòmode per l'afició parisenca, que l'ha arribat a xiular en alguns dels partits tot i haver marcat 20 gols i haver fet 19 assistències en una plantilla on comparteix terreny de joc amb jugadors comEl club parisenc va decidir dimarts sancionar el davanter sense jugar ni entrenar durant dues setmanes com a represàlia per un viatge per compromisos publicitaris que l'exblaugrana ha realitzat a l', segons ha avançat el mitjà RMC Sport. Messi va viatjar-hi en un dia lliure, però la derrota del cap de setmana va fer que l'entrenadorreprogramés un entrenament, deixant l'argentí sense marge de maniobra quan ja era a l'aire.Els propietaris,, han rebut com una gran ofensa el fet que una de les seves grans estrelles s'hagi erigit en la imatge del gran competidor al Golf Pèrsic. Això, sumat a la tranquil·la situació de l'equip -eliminat de la Champions i de la Copa de França, i a 5 punts del segon classificat a la lliga-, ha propiciat la dràstica decisió.L'entorn de Messi ha explicat, però, que encara no ha rebut la comunicació oficial per part del PSG, pel qual no es pot parlar de res oficial. Tot, mentre l'astre argentí acaba contracte aquest mes de juny i han transcendit contactes amb el Barça , que ja ha fet pública la seva intenció de fer-se amb els serveis del jugador.

