Mateu Alemany deixarà el Barça a final de temporada

🚨 COMUNICAT DEL FC BARCELONA 🚨



Mateu Alemany deixarà el Barça el proper 30 de juny per iniciar un nou projecte professional



🔗 https://t.co/UaVWcvVg1j pic.twitter.com/5CMEHLiN58 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 2, 2023

Després de la victòria davant l'Osasuna que pràcticament certifica el títol de lliga per al, el club ha anunciat que el seu director de futbol,, marxarà al final de la temporada. En un comunicat, l'entitat blaugrana explica que ha estat el mateix Alemany qui li ha comunicat la decisió a, perquè "té la intenció d'".Al mateix temps, Alemany s'ha compromès amb el Barça a. Un mercat que es preveu important, davant el possible retorn de Leo Messi les previsibles vendes de jugadors importants com, per exemple. No s'ha anunciat, però, qui serà el seu substitut.Alemany va arribar al càrrec de la mà de Joan Laporta, en la segona etapa com a president del Barça. D'ell va ser la signatura de l'adeu de Messi, així com de l'arribada de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor